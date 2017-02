Gato Preto – O triste fim de um patrimônio histórico

Algumas cidades paulistas tem tão pouco patrimônio histórico que a regra seria proteger o mínimo para ter o que contar para a posteridade. O município de Cajamar, vizinho de São Paulo é um deles. Pequeno, relativamente novo, quase nada lá existe para contar a história da região. E o pouco que existia – mesmo sendo de suma importância – foi arrasado recentemente.

A fotografia acima mostra o bairro de Gato Preto no início do século 20 quando a região estava funcionando plenamente na produção de cal. O material bruto era levado até o local pelos trens da EFPP (Estrada de Ferro Perus Pirapora) jogados nas caieiras (nome dado ao forno, armado com tijolos) e dali surgiria o cal. Uma vez produzido seria embarcado de volta para Perus pela mesma EFPP para ser distribuído e entregue, ai pelos ramais ferroviários da São Paulo Railway (SPR).

O declínio da região começou com a abertura da Via Anhanguera (o bairro de Gato Preto fica na altura do KM 36 desta rodovia) que simplesmente dividiu o bairro no meio, deixando boa parte do bairro, como residências e igreja, separada da fábrica que ficou do lado oposto. Mesmo assim, a fábrica permaneceu em atividade até meados da década de 70 quando encerrou suas atividades. Sobraria apenas o depósito de locomotivas, que fechou em 1983.

Até pouco mais de um ano atrás a visão da região de Gato Preto, mesmo sendo de suma importância histórica era desoladora, apresentando-se desta maneira:

Pouco mais de trinta anos de abandono foram cruéis para a antiga fábrica de cal. A enorme caieira de tijolos sentiu o peso do abandono, com rachaduras e humidade e estava bastante deteriorada (observem na foto, no canto direito, os trilhos que chegavam até o topo do forno uma vez que o trem abastecia a caieira por cima). Caldeiras, maquinários, locomóvel estavam todos bastante deteriorados. A casa fabril onde funcionários operavam o forno há muito já havia perdido o telhado e as casas do entorno ou caíram ou foram ocupadas, sendo algumas descaracterizadas.

Restava portanto, restaurar e preservar a parte mais histórica da área, o forno de cal. E o local, um ponto histórico paulista estava aparentemente protegido pelas leis de preservação de patrimônio e por órgãos de defesa, como o Condephaat. Afinal, era o que dizia uma placa logo na entrada do antigo complexo industrial.

Entretanto, mesmo com esta placa de alerta e com a real importância histórica do bairro de Gato Preto para nossa história, o local foi completamente arrasado no final de 2013. Sem qualquer reação das autoridades culturais paulistas, casas e oficinas foram completamente demolidas, restando agora apenas um pedaço do que antes foi o forno de cal.

Segundo uma pessoa que trabalha na obra e que pediu para não ser identificada, a área aparentemente não pertence mais ao grupo J.J. Abdalla, até então dono da área e também da empresa Cimento Perus. A área teria sido vendida a uma pessoa conhecida apenas como “Português” e que iniciou a demolição do local.

As famílias que habitavam as casas do bairro, agora demolidas, foram despejadas mesmo tendo algumas delas aparentemente usucapião dos imóveis. Segundo a mesma pessoa que nos deu a informação, a vila residencial que fica do outro lado da Via Anhanguera também será demolida e apenas a capela será preservada.

Hoje, o pouco que resta daquele fantástico parque industrial do início do século 20, que aparece na primeira foto deste artigo, são apenas os restos da antiga ponte ferroviária, de pedra, além de uma pequena instalação ferroviária, ambas no alto da colina. Será que sobreviverão ou nem mesmo isso nossos órgãos de preservação de patrimônio histórico serão capazes de proteger ?

Como diz aquele velho ditado: “O que os olhos não veem o coração não sente” e esta máxima serve muito bem para explicar o absurdo crime contra o patrimônio histórico paulista que aconteceu em Gato Preto. Isolado, distante e de difícil visualização a partir da Via Anhanguera, o local foi uma presa fácil da impiedosa especulação imobiliária que atinge o Brasil. E pelo visto não irá parar por ai, já que o outro lado deve ter o mesmo destino. O forno era de cal e sua história virou pó… triste.

Antes de encerrar este artigo, questiono aqui: Para que temos Condephaat ? Como eles permitiram que um absurdo desta proporção acontecesse ? E será que não irão se mexer para defender a vila do outro lado da rodovia ?

Veja mais fotos do antigo Gato Preto (clique na imagem para ampliar):

Conheça a região através de nosso mapa:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior