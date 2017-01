Você conhece o Grão Burgo da Lapa ?

Nomes de ruas e bairros em São Paulo são uma verdadeira bagunça. Vereadores com conhecimento zero da história da cidade fazem o que querem com a nomenclatura municipal, mas o desuso e o desejo popular mudam os nomes dos locais também. Você sabia que o bairro da Lapa era para ser chamado até hoje de Grão Burgo da Lapa ?

A seguir segue um breve histórico do bairro e de onde surgiu esse nome que hoje soa até estranho:

AS ORIGENS DA LAPA

O bairro da Lapa é tão antigo que remonta aos primórdios do povoamento da então São Paulo de Piratininga. A primeira notícia sobre a região é de 1581, quando os jesuítas receberam uma sesmaria junto ao rio Emboaçava, depois rebatizado de Pinheiros.

Desde então, a Lapa nunca mais deixou de aparecer nos documentos históricos de São Paulo, nem mesmo quando os Jesuítas a abandonaram, em 1743. Dados apontam que em 1765 a região toda continha 5 casas e cerca de 31 habitantes.

O desenvolvimento da Lapa de uma área rural para uma região urbanizada e industrializada começou lentamente no século 19. Foi nesta época que por ali começou-se a ter uma pequena população e alguma atividade produtiva, especialmente nas olarias que foram instaladas às margens do rio Tietê. A qualidade do barro daquela região foi peça fundamental na prosperidade de tais olarias.

O grande progresso do bairro deu-se no final do mesmo século 19, com a chegada linha férrea Santos-Jundiaí, em 1867, que passava pelas terras da Lapa. Pouco tempo depois chegariam por ali as oficinas da ferrovia São Paulo Railway (SPR), que proporcionaram o verdadeiro grande desenvolvimento do bairro.

Inicialmente, em 1880, houve o loteamento da Vila Romana em chácaras. Alguns anos mais tarde, em 1891, chegaria o loteamento da área conhecida como Lapa e Lapa de Baixo, mas que naquela época foi batizada de Grão Burgo da Lapa (ou Gram Burgo da Lapa em grafia da época).

A rápida adoção do bairro pelas fábricas, que optaram por ficar próximas aos pátios da SPR e da linha férrea, trouxe mão de obra operária em grande quantidade, e o desenvolvimento urbano característico, como escolas, hospital, casas para os operários e um ativo comércio. Inicialmente desenvolveu-se mais a área do burgo conhecida até hoje como Lapa de Baixo. Em 1915, por exemplo, essa parte do bairro já contava com uma ampla infra-estrutura, como água encanada, esgoto e iluminação pública.

A “parte alta” da Lapa desenvolveria-se mais a partir da década de 1920, com a chegada do bonde elétrico a região, com linhas que saiam do centro paulistano até a região da rua Guaicurus e adjacências.

Muitas empresas estabeleceram-se na Lapa, que nunca mais parou de se desenvolver. Chegaram empresas como a Santa Marina, Swift Armour, a Fábrica de Cigarros Alfredo Fantini, o Café Santa Efigênia (com E mesmo, diferente do bairro que e com i), Pincéis Tigre etc.

No decorrer do século 20, especialmente a partir dos anos 1970, o bairro passou a perder o viés industrial, com fuga de empresas para outros municípios e estados, num processo bastante similar ao ocorrido no Brás, Belenzinho, Mooca e Ipiranga.

Atualmente a Lapa transforma-se cada vez mais em um bairro residencial e de serviços. Regiões como Vila Leopoldina e Vila Anastácio (esta última principalmente), perdem seus galpões industriais para novos e altos arranha-céus, quase todos residenciais.

É a transição contínua de uma região efervescente, na cidade que não para jamais.

O grande desafio da municipalidade é devolver a Lapa de baixo o protagonismo do passado, não permitindo a demolição desenfreada da memória fabril e do casario antigo da região, que é rica em cultura e tradição.

Um futuro promissor para o bairro seria a transformação dos inúmeros galpões do bairro em estúdios de cinema e televisão. O facilitador para isso existe desde 2015, com a criação, pela prefeitura, da Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, a SPCine.

O nome Grão Burgo da Lapa era bastante pomposo e não caiu muito no gosto da população. Além da grande maioria sempre chamar o bairro apenas de Lapa ou usando o complemento “de cima” ou “de baixo”, até os anos 1910 ainda encontrava-se o nome parcialmente, como Burgo da Lapa, em publicações oficiais veiculadas nos jornais da cidade. Com o tempo o burgo foi esquecido completamente.

Mas São Paulo ainda tem um bairro que leva o termo. É o bairro de Burgo Paulista na zona leste de São Paulo, próximo do simpático Jardim Três Marias. Mas isso é assunto para outra reportagem…