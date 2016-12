Como surgiu o nome de bairro e cemitério Chora Menino ?

Uma das perguntas que mais chegam ao nosso site é sobre a origem do nome de bairro e cemitério Chora Menino. Todos que questionam querem saber de onde este nome curioso e peculiar teria surgido. A nomenclatura não tem uma origem cem por cento confiável pois se baseia em lendas. Mas as lendas mais conhecidas são tão intrigantes que vamos colocá-las aqui.

A ORIGEM DO NOME E DA LENDA DE CHORA MENINO:

Não se sabe ao certo quando o bairro Chora Menino foi fundado com este nome oficialmente, porém desde meados da segunda metade do século 19 já haviam registros deste nome em jornais paulistanos e documentos públicos.

Na verdade Chora Menino é ponto de partida para duas teorias muito interessantes sobre a origem deste nome e ambas, apesar de jamais terem sido confirmadas oficialmente devido a inexistência de registros, tem forte respaldo entre os moradores mais antigos da região.

Uma delas é difícil de crer pela data. É a que afirma que uma epidemia de varíola que atingiu São Paulo em 1875 fez inúmeras vítimas crianças e jovens na zona norte da cidade, especificamente na região hoje conhecida como Chora Menino. Ao sepultarem seus filhos no cemitério local os pais choravam pelos meninos na capela cemiterial, dando origem ao nome. A história não é crível pelo fato de que a capela e o cemitério só surgiram duas década depois.

Outra história é um tanto horrível mas pode ser mais plausível. Segundo reza a lenda, nas proximidades do cemitério existia uma casa onde residia uma mulher sinistra, que jogava bebês recém-nascidos abandonados pelos pais em sua porta, em um vale próximo para serem devorados por animais, como urubus. O grito das crianças chorando teria dado força ao nome “Chora Menino”. Mas para outros os gritos mais céticos o “choro de menino”eram eram simplesmente miados de gatos no cio.

O curta metragem a seguir, explora esta lenda com bastante talento:



O BAIRRO CHORA MENINO:

Apesar de muitos ignorarem, o bairro Chora Menino não é uma lenda e existe até hoje. As primeiras menções ao bairro estão no século 19 conforme explicado acima, mas nos mapas da cidade sua presença é mais claro a partir dos primeiros anos do século 20.

O mapa abaixo, de 1913, mostra claramente a região que, apesar de pouco povoada já tinha ligação para a rua Alfredo Pujol e para o Tramway da Cantareira. Os principais caminhos para o Chora Menino eram a rua da Cantareira (depois renomeada para Marechal Hermes da Fonseca) e a Estrada para o bairro Chora Menino, hoje conhecida pelo nome Alameda Afonso Schmidt.

O mapa acima, aliás, foi publicado pouco depois da mudança do nome da rua da Cantareira para Marechal Hermes da Fonseca. A alteração foi devido ao fato de no Brás já existir uma rua com este mesmo nome, onde hoje temos o Mercado Municipal. Como a nomenclatura da rua do Brás era oficial e a da zona norte era popular, foi decidido pela mudança para não confundir a população.

Abaixo o projeto de lei oficializando a mudança:

E o decreto publicado:

É possível observar no mesmo mapa que o bairro ainda era um grande vazio. Com pouca coisa descrita nele, mas já com a presença do Quartel Federal do Exército e o Cemitério. O mapa também mostra que além das ruas citadas acima outras também mudaram de nome, mesmo sem precisarem. A antiga Estrada para o Bairro do Limão também passou a ser chamada de Alfredo Pujol e a Rua Duprê hoje faz parte da rua Dr. César.

Hoje o bairro de Chora Menino é parte do subdistrito de Santana e tem como seu limite mais ao norte a Avenida Eng. Caetano Álvares e como limite mais ao sul a Rua Nova dos Portugueses.

Será que a tal mulher que jogava crianças no vale realmente existiu ? Ou tudo não passou de uma lenda assustadora ? Para quem tem curiosidade de saber onde seria a suposta casa desta figura lendária do Chora Menino, a tal residência teria existido na esquina da rua Coronel Evaristo de Campos.