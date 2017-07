Hotel Rebequino

O centro de São Paulo sempre foi muito bem servido de hotéis, com uma leque que de opções para todos os bolsos e para todos os gostos. Isso vemos como um padrão desde a virada para o século 20.

Alguns hotéis dos idos de 1900 resistiram por décadas e até cruzaram a marca dos anos 1950. Já outros foram sucumbindo com o passar dos anos, seja pela forte concorrência ou pela desapropriação ou demolição de seus prédios.

Hoje abordaremos o Hotel Rebecchino:

Inaugurado nos primeiros anos do século 20, o Hotel Rebecchino ficava no Largo São Bento bem diante do mosteiro. Naquela época haviam inúmeros hotéis nas ruas Boa Vista, São Bento e Líbero Badaró e o Rebecchino era apenas mais um deles.

Com o passar dos anos por alguma razão que não foi possível averiguar, Domenico Mei, proprietário do hotel em questão, resolveu mudá-lo para a região da Luz em um novo edifício. Isso ocorreu três anos depois da fotografia acima, em 1911. A mudança de endereço foi amplamente divulgada em jornais da época.

A rua da Estação que o anúncio se refere é a rua Mauá. Uma mudança do Largo São Bento para a Luz poderia significar muitas coisas. A primeira seria a possibilidade de um prédio mais amplo ou moderno. E, se de fato o novo endereço era uma construção mais nova, em questão de tamanho eram equivalentes.

Por outro lado estar na rua Mauá significava estar em uma posição mais privilegiada para abocanhar os viajantes que chegavam a São Paulo através do sistema ferroviário. Afinal, o prédio fica diante da Estação da Luz e não mais que 700 metros da Estação Júlio Prestes.

A região já tinha outros hotéis, como o Hotel Roma e o Aviz Hotel e com certeza a chegada do agora Rebequino (a grafia também mudou) acirrou a concorrência da região. Sem dúvida o prédio era mais moderno que o Roma,e até hoje ambos imóveis ainda existem.

O novo edifício do hotel é até hoje o mais suntuoso prédio deste lado da Estação da Luz. É uma vistosa construção em um estreito terreno retangular que se prolonga pela antiga rua da Conceição, atual Avenida Casper Líbero.

Parte do imóvel tem dois pisos superiores e uma parte apenas um. O térreo sempre teve destinação comercial, enquanto o hotel ocupava-se dos pisos elevados. Por anos, até meados dos anos 1960, o piso ao nível da rua foi ocupado pelos estabelecimentos Sztokbant, Russo & Cia e pela Casa Popular, respectivamente nos números 440 e 442.

Ao menos até 1965 o Hotel Rebequino permanecia com este nome e com o telefone de número 34-5418. Depois disso perde-se a referência ao nome “Rebequino”, porém o local até hoje funciona como um hotel. Se a razão social for a mesma, estamos falando de um dos mais antigos hotéis paulistanos em atividade. Isso se não for o mais antigo de fato.

Veja mais fotos deste prédio:

E você ? Já se hospedou em algum hotel antigo do centro ? Como foi sua experiência ? Deixe aqui um comentário.

Importante: Se você tiver alguma informação sobre Domenico Mei, entre em contato conosco!

Curiosidade: O prédio original do Hotel Rebequino, no Largo São Bento (veja foto que abriu este artigo) ainda sobreviveu por algumas décadas, funcionando como outro hotel, sede do jornal Correio Paulistano, e escritórios. Foi neste prédio inclusive que funcionou uma das primeiras sedes da Associação Portuguesa de Desportos (a Lusa) antes de ser construída a sede no Cambuci.

Posteriormente o edifício foi demolido e nada mais mais foi construído no lugar, sendo que até hoje é um espaço vazio e gradeado onde estacionam veículos.