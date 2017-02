A bela igreja de Santa Cecília em duas épocas:

O ANTES (1947):

O DEPOIS (2010) – Clique para ampliar:

Comparando as duas imagens com um espaço de 63 anos entre elas, podemos notar a ausência de edifícios ao redor da igreja em 1947. Os vários postes presentes na imagem de 2010 brinda a imagem com uma considerável poluição visual, que distrai um pouco os olhos de quem procura a igreja na fotografia. As árvores inseridas na praça após a inauguração da estação Santa Cecília do Metrô também ofuscam a visão da igreja.