Imóveis – Av. Brig. Luís Antônio 746

Quem passa na altura do número 746 da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no bairro da Bela Vista, nota estes três imóveis antigos em péssimo estado de conservação. São duas construções geminadas térreas comerciais e um sobrado que possuía residência no nível superior e ponto comercial no nível da rua.

Há vários anos o sobrado está abandonado e foi deteriorando-se gradativamente. Já os salões comerciais estiveram ocupados até cerca de 1 ano atrás, sendo que o de cor vermelha era usado como moradia e o de cor azul funcionava uma bomboniére e um chaveiro.

Em meados de 2011 houve um pequeno incêndio que comprometeu completamente a estrutura do telhado e desde então os imóveis térreos foram desocupados. Para evitar alguma ocupação irregular foi erguida uma pequena parede de blocos que impede o acesso ao interior dos imóveis.

Apesar da arquitetura simplória dos imóveis térreos, o sobrado cujo interior já foi todo abaixo e só resiste a fachada é muito bonito. Sua arquitetura é eclética e mistura colunas romanas com um frontão ao estilo colonial. Como todo o terreno já foi limpo não é impossível que esta magnífica fachada venha a ser derrubada com o tempo. Qualquer construção que venha a ser erguida no local deveria manter restaurada e preservada esta fachada do sobrado, que hoje é a mais antiga deste trecho da avenida.

