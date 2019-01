Um milhão de metros quadrados, anfiteatro com capacidade para cinco mil pessoas, uma estrada de ferro própria, aquário gigante, parque de diversões. Estas eram algumas das atrações que o humorista José Vasconcellos assegurou em fazer para transformar seu sonho em realidade.

VASCONCELÂNDIA, A DISNEYLÂNDIA BRASILEIRA.

“É puro e simplesmente um idealismo, fazer algo, alguma coisa atraente para as crianças e adolescentes e que jamais se torne algo artificial e batido, como é quase tudo que aqui existe. Sua Vasconcelândia jamais parará de crescer, não haverá término, jamais ficará pronta, sempre será aperfeiçoada”.*¹

José Vasconcellos não mediu esforços para a Vasconcelândia sair do papel. Conseguiu por meio de doação um grande terreno na cidade de Guarulhos com 1 milhão de metros quadrados próximo ao bairro de Bonsucesso.

Para isso, o humorista começou a investir pesado em propagandas, venda de títulos e ações. Um batalhão de pessoas saíam às ruas diariamente para vender cédulas associativas.

Muitas pessoas dizem que José Vasconcellos baseou-se na Disneylândia para criar a Vasconcelândia. Segundo o depoimento de Jô Soares, não foi bem este parque, mas sim outro:

“As pessoas pensam que a Vasconcelândia foi inspirada na Disneylândia. Engano. A ideia surgiu numa visita que o Zé fez à Knott´s Berry Farm, na Califórnia, Numa pequena localidade que servia tortas tradicionais, foi reconstruída a cidade típica de vaqueiros com saloons”.

Independente de Disneylândia ou Knott´s, a Vasconcelândia estava tornando-se realidade.

Em 15 de agosto de 1967 a Vasconcelândia começou a tomar forma conforme o projeto saiu da prancheta. Idealizado grande e ambicioso com diversas atrações, era um sonho subestimado por muitos mas seu idealizador sempre estava confiante.

O projeto da Vasconcelândia era para ter muitas atrações e equipamentos. São Paulo Antiga lista abaixo algumas delas, mas a grande maioria infelizmente não saiu do papel.

Prefeitura Emissora de rádio Corpo de bombeiros Cidades do passado e do futuro Sede oficial dos Correios – exposição de selos e moedas antigas Igreja ecumênica Estrada de Ferro Vasconcelândia – compra de locomotivas da Viação Férrea Centro Oeste Monotrilho Bonde de burro e charretes Ônibus jardineira Cine Vasconcelândia Galeria de arte Chalés Museu de animais taxidermizados com 1.800 exemplares Ciclorama – cinema com tela em 360º Casa de Monteiro Lobato abrigando toda sua obra literária Viagem ao princípio do mundo Viagem ao mundo maravilhoso do ser humano Minas de ferro Aquário gigante Museu de cera Farol da ilha Parque de diversões Anfiteatro para 5 mil pessoas Ilha encantada da criança.

Em 1968 a Força Aérea Brasileira (FAB) doa para o parque uma aeronave modelo Gloster Meteor, o primeiro avião de caça do Brasil. Fabricado na Inglaterra, o governo brasileiro adquiriu cerca de 70 unidades. Infelizmente não conseguimos descobrir que fim levou o Gloster Meteor da Vasconcelândia, já que no ano de 1994 ele continuava em exposição.

Efetivamente o projeto era audacioso e aventureiro, afinal, era para ser o maior parque do mundo. José Vasconcellos continuou seguindo o seu sonho de tornar a Vasconcelândia um polo turístico, mas os problemas começaram a surgir.

O humorista gastou muito dinheiro na terraplanagem e os patrocínios começaram a ficar escassos. A venda de títulos e ações já não vendia como antes e os investimentos foram diminuindo.

A estrada que dava acesso a Vasconcelândia não era asfaltada. Várias conversas foram feitas com órgãos estaduais e municipais para a melhoria da região, mas nada saía do papel. Em 1971 Vasconcellos pagou de seu próprio bolso o asfalto da estrada.

Outro problema quase que diário eram as constantes quedas de energia elétrica, o que atrapalhava o desenvolvimento do parque. Mesmo com tantos reveses, o parque nunca parou de funcionar, mas o foco de empreendimento aos poucos foi mudando.

A Vasconcelândia que nasceu para ser o maior parque de diversão e entretenimento do mundo, virou um estabelecimento médio com piscinas, parque infantil, quadra poliesportiva, pedalinhos e camping.

E José Vasconcellos quase foi a falência com a Vasconcelândia. Afinal investiu tudo o que tinha para ver o seu parque como uma referência brasileira, cultural e turística e se queixava da falta de apoio oficial para sua ideia. Vasconcellos nas entrevistas sempre afirmava que “sou um brasileiro que tenta fazer algo para o Brasil”.

Em 1988 o então prefeito de Guarulhos, Oswaldo de Carlos instaurou um Decreto para a desapropriação de uma parte da Vasconcelândia para a instalação de um cemitério. O Decreto foi revogado, mas os dias de alegria da Vasconcelândia estavam cada vez mais próximos de seu derradeiro fim.

Infelizmente não conseguimos informações suficientes para estabelecer o ano que a Vasconcelândia definitivamente fechou suas portas. Continuamos apurando.

Nota: *1 – Trecho extraído da introdução do livro “Isto é Vasconcelândia”.

A VASCONCELÂNDIA NOS DIAS DE HOJE:

É entristecedor ver o que resta atualmente do local, onde muito pouco lembra o grande sonho de José Vasconcellos. Um ar de melancolia paira sobre o que antes era alegria e fantasia.

A Ilha Encantada da Criança está largada ao abandono. Era uma miniatura de cidade com diversas casinhas e pista para bicicleta. Os chalés que ficavam numa extensão da ilha foram totalmente demolidos.

Da piscina sobrou apenas concreto quebrado e muita sujeira. O restaurante que nos tempos áureos tinha como especialidade o churrasco vive na agonia do abandono com telhas quebradas. Tudo está virando pó.

Imagine se a Vasconcelândia estivesse em funcionamento nos moldes que José Vasconcellos tanto desejava.

“Papai é verdade que o homem que fez isto foi julgado como louco? E a resposta será: meu filho, não sei como explicá-lo, mas todos sempre duvidaram da capacidade criativa do brasileiro. O idealizador desta monumental obra permitiu com que se acabassem as dúvidas. O Zé Vasconcellos é um brasileiro, muito longe do Acre, mas bem brasileiro como ninguém!” ³

Nota: Muitas pessoas afirmaram que o terreno da Vasconcelândia foi vendido para a empresa de produtos alimentícios Panco. São Paulo Antiga entrou em contato com a empresa e até o fechamento da matéria não obtivemos resposta. Atualizaremos o artigo caso a empresa resolva se manifestar.

QUEM FOI JOSÉ VASCONCELLOS:

Ícone do humor brasileiro, José Thomaz da Cunha Vasconcellos Neto teve uma brilhante trajetória no cenário cultural e também na vida. Foi humorista, roteirista, ator, diretor, dublador, escritor, compositor e piloto de avião. Um dos seus personagens foi o gago Rui Barbosa Sa-Silva na Escolinha do Professor Raimundo, mas Vasconcellos teve outros tantos.

Seu avô foi governador do estado do Acre, terra que nascera. Mudou ainda bebê para Rio de Janeiro. O início de sua carreira foi na extinta Rádio Clube do Brasil em 1942 acumulando duas funções. Trabalhava no programa de humor “Piadas do Manduca” e era auxiliar de locução esportiva, onde trabalhou com grande locutor Antônio Cordeiro.

Teve amigos como Ari Barroso, Garoto, Jô Soares, Chico Anysio. Esses dois últimos Vasconcellos foi o incentivador no início de suas respectivas carreiras.

José Vasconcellos atuou em diversos filmes como “Este Mundo é um Pandeiro” estrelado por Oscarito em 1947. Em 1952, logo após a inauguração da TV Tupi São Paulo, foi convidado para apresentar o que seria o primeiro programa humorístico da TV Brasileira. A Toca do Zé.

No ano seguinte em 1953, emprestou sua voz para o primeiro longa-metragem animado do Brasil. Sinfonia Amazônica foi produzida inteiramente por Anélio Latini Filho.

Já em 1954, José Vasconcellos foi agraciado em dar a voz para o palhaço americano Bozo no disco “Canções Sobre Boas Maneiras”. Podemos considerar que Vasconcellos foi o primeiro Bozo brasileiro, mesmo não se apresentando com a vestimenta clássica do palhaço que estourou na década de 80 no SBT.

Com uma sólida carreira no humorístico, Vasconcellos é considerado por muitos como o primeiro one man show do Brasil. Em 1958 o humorista lotava todas as sessões do Teatro Paramount com a peça “Eu sou o Espetáculo”. Todo esse sucesso resultou na gravação de um disco pela Odeon vendendo mais de 100 mil cópias.

José Vasconcellos estava com sua carreira próspera. Participava de vários filmes e era figura carimbada em diversas emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro. Shows na Argentina, Chile, Uruguai e França. Mas o humorista tinha outros anseios.

