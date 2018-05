Jornada do Patrimônio 2018 – Inscrições Abertas!

E neste ano teremos mais uma edição da Jornada do Patrimônio, evento do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) e da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo.

A temática de 2018 trará luz sobre os diversos grupos que construíram o patrimônio cultural da cidade de São Paulo e formaram a identidade paulistana.

Com inscrições abertas até o próximo da 10 de junho, a jornada é uma excelente oportunidade para interessados em apresentar a capital paulista através de oficinas culturais, palestras temáticas, roteiros em passeios, lançamentos de livros e disponibilização de imóveis abertos ao público.

Tem uma projeto bacana e gostaria de vê-lo na Jornada Cultural 2018 ? Então corra para inscrever-se ! O evento cresce a cada ano e já faz parte do concorrido calendário cultural paulistano.

Você também pode inscrever-se como voluntário, para depois colaborar em alguma das ações que irão ocorrer durante o evento, participe!

O São Paulo Antiga, como em todas as edições anteriores, estará presente com passeios! Fique ligado!

Clique no link abaixo para inscrever-se e saber mais: