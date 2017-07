Jornada do Patrimônio chega a sua terceira edição!

Nos últimos anos a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) vem proporcionando uma série de atividades culturais visando integrar cada vez mais o cidadão paulistano com os bens culturais da cidade.

A iniciativa chamada de Jornada do Patrimônio rapidamente caiu no gosto das pessoas e com isso já teve duas edições realizadas em dos anos consecutivos. Já na primeira edição, realizada em 2015, foi um grande sucesso.

Em todas as edições o São Paulo Antiga apóia e participa, seja com passeios turísticos ou com a abertura de casarões para a visitação, como foi na edição de 2016 com a abertura e apresentação de dois casarões de Campos Elíseos.

A edição de 2017 já está sendo preparada e você também pode participar ativamente dela:

A ideia para esta edição é bem interessante e imersiva. O chamamento para as atividades convida você que reside ou trabalha em um edifício histórico a participar abrindo as portas para as pessoas conhecerem.

Mora em algum edifício de Artacho Jurado, Rino Levi , Oscar Niemeyer ou de qualquer outro arquiteto ? Que tal oferecer uma visitação ?

Participe ativamente das atividades culturais de nossa cidade!

Inscreva-se diretamente no site da Jornada 2017:

http://jornadadopatrimonio.prefeitura.sp.gov.br/2017/