Recentemente empreendi uma viagem de pesquisa até o município de Mogi das Cruzes, no extremo leste da Grande São Paulo. Já estive na cidade em algumas ocasiões, mas apenas uma vez para trabalho de campo, especialmente para conhecer o antigo Cemitério de Nossa Senhora do Carmo, originalmente destinado aos portadores de hanseníase.

Desta vez me concentrei especificamente no pacato distrito de Sabaúna (matéria em breve), mas ao passar pelo centro da cidade me deparei com esse belo casarão colonial:

Localizado no número 318 do Largo do Bom Jesus esse casarão é uma das mais antigas construções da região central da cidade, originalmente servindo como residência e nos anos mais recentes recebendo ocupação comercial.

Bastante alterado na parte interior para abrigar uma clínica, o imóvel permanece com sua fachada preservada ao longo de sua face dianteira e também em sua lateral, que estende-se pela rua Dr. Ricardo Vilela.

As alterações perceptíveis visualmente no lado exterior são duas. Uma é a grotesca opção de aplicação de pintura texturizada em um imóvel antigo, algo que nem sempre fica bem sequer em imóveis mais novos. Afinal, além de tirar a característica original da pintura trata-se de uma técnica bem inadequada para locais com muito trânsito de veículos, uma vez que rapidamente os resíduos da poluição vão se acumulando facilmente pelas ranhuras da textura.

Outro dano lamentável é no mural de azulejos, localizado sobre a porta de entrada (foto anterior). É até possível que o desenho tenha se apagado sozinho pela ação do tempo (isso está acontecendo no mural da Rodovia dos Imigrantes), entretanto tem alguns anos onde uma clínica que ocupava o imóvel parafusou um letreiro junto ao mural, danificando-o severamente.

Até acredito que caso exista alguma foto antiga do casarão com a mural de azulejos intacto seja possível reconstruir a imagem, mas isso depende da vontade de proprietários o que nem sempre é algo de se animar.

Mogi das Cruzes é uma cidade bem agradável, com acesso por carro, ônibus e ferrovia e sua região central é repleta de construções interessantes. Vale a pena visitar!

Veja mais fotos (clique na foto para ampliar):