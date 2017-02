Quando lembramos da cidade litorânea de Cubatão, geralmente temos uma visão equivocada daquele importante município. Ou lembramos do passado extremamente poluído da cidade ou do caminho que fica entre o planalto e as praias da baixada santista. Mas a verdade é que por lá também encontramos um importante legado do patrimônio histórico paulista.

Aos poucos vamos apresentar cada um destes locais. Para começar vamos apresentar aos leitores o chamado Largo do Sapo.

Tombado como patrimônio histórico cubatense desde 2010, o Largo do Sapo é uma área localizada na Praça Joaquim Montenegro e recebeu esta denominação no início do século 20 devido a grande presença de sapos que havia por ali.

A importância deste largo nos remete ao século 17, durante a instalação do antigo Porto Geral. Tal porto era de vital importância para o país, ainda colônia, devido ao grande fluxo de pessoas e mercadores que ocorria entre Santos e São Paulo.

Posteriormente a região do Largo do Sapo retomaria importância sendo endereço da elite cubatense, e até mesmo a prefeitura ficava nas proximidades. O casario sobrevivente, que hoje respira preservado pelo tombamento, é o que sobrou da história da região.

A importância do Largo do Sapo é grande e passa dos limites de Cubatão, sendo que é conhecida a história que o então Presidente do Estado de São Paulo (cargo hoje chamado de governador) Washington Luís, sempre que vinha a Santos passava pelo largo para descansar e visitar uma senhora moradora do local chamada Virgínia Jorge Ferreira, conhecida por seus saborosos quitutes.

O largo atualmente constitui-se em uma praça arborizada, cercada de seis pequenas residências geminadas, além de uma outra de 1916. Não muito longe dali também existe o prédio que abrigou por anos a prefeitura do município.

Uma das grandes preocupações dos técnicos do Condepac – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão – é quanto a integridade dos imóveis tombados no largo, uma vez que a região recebe tráfego intenso de carretas, geralmente carregadas de conteinêres, cuja trepidação gerada no solo pode colocar estes imóveis centenários em risco.

Quando viajar da capital paulista para o litoral ou vice versa, não deixe de entrar na cidade de Cubatão para conhecer o seu legado histórico. Vale a visita!

Veja mais fotos do largo na galeria a seguir: