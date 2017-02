Muitos que passam pela Avenida do Estado na região do Cambuci, notam esta enorme construção vazia que está até razoavelmente conservada, embora vazia. Até pouco tempo atrás funcionava ai um templo da igreja Deus é Amor.

Mas muito antes de ser ocupado pela igreja, o local foi um dos endereços de uma das redes de lojas mais conhecidas e emblemáticas do Brasil, a Mesbla. Ali, funcionava uma divisão especial da rede, a Mesbla Veículos.

Um breve histórico da Mesbla:

A Mesbla começou no Brasil no distante ano de 1912, na cidade do Rio de Janeiro, como uma filial brasileira da empresa francesa Mestre & Blatgé especializada no comércio de máquinas e equipamentos fabris.

A filial brasileira não gozava do mesmo prestígio das demais filias e pouco tempo depois, em 1916, a administração da empresa foi transferida para o então subgerente da filial de Buenos Aires, o francês Luiz La Saigne, que depois de alguns anos seguindo o padrão das demais lojas da rede, em 1924 transformou a loja no Rio de Janeiro em um estabelecimento autônomo, com o nome de Sociedade Anônima Brasileira Estabelecimentos Mestre Et Blatgé. O nome que conhecemos hoje como Mesbla S/A só viria a surgir anos depois, em 1939, elaborado através de um concurso interno promovido pela empresa.

A partir de então começava a expansão da rede que passou a ter lojas em vários pontos do Brasil, inclusive em São Paulo. Na capital paulista suas lojas mais conhecidas eram na rua 24 de maio, na rua Butantã e na avenida do Estado (que estamos tratando aqui) onde funcionava a divisão de carros, chamada de Mesbla Veículos.

A Mesbla sofreria uma crise nos anos 1980, década que iria passar por uma grande reformulação. Mesmo assim problemas persistiriam durante toda a década de 1990, até que no ano de 1997, com uma dívida bilionária a empresa pediu concordata. Não demoraria para que o empresário paulista Ricardo Mansur, que já havia meses antes adquirido o Mappin, adquirir o controle acionário da rede, comprando 51% das ações.

A ideia do empresário era fundir as duas redes, recuperá-las e reconduzi-las ao sucesso para então vendê-las com lucro, mas não deu certo. Em 1999 seria decretada a falência da empresa e encerraria de forma triste a história de uma rede de lojas que até hoje está na memória dos brasileiros.

A Mesbla Veículos:

Voltando a loja da Mesbla da Avenida do Estado, ali funcionou por muitos e muitos a divisão automotiva da empresa. A Mesbla Veículos além de loja era uma grande atração, e muitos gostavam de ir até o local admirar os “carrões” importados que eram expostos e vendidos. Além de carros, peças e acessórios automotivos, a loja também vendia motores de barcos. No mesmo complexto funcionava também a Oficina Mesbla com entrada pela rua Luis Gama, onde os clientes da loja levavam seus veículos para consertos e revisões.

O local permaneceu como Mesbla Veículos por algumas décadas e depois tornou-se um depósito da rede. Posteriormente tornou-se uma concessionária da marca Chevrolet até que foi fechado mais uma vez. Alguns anos depois o local passou a ser sede da igreja Deus é Amor que promoveu uma intensa recuperação do edifício e do galpão. Como se encontra vazio, não sabemos se o imóvel ainda pertence ou está alugado a igreja.

A antiga Mesbla Veículos, bem com os demais endereços da Mesbla em São Paulo permanecem na memória dos paulistanos.

