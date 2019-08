Quem hoje se desloca até a Estação Júlio Prestes ou a Sala São Paulo se depara com um monumento que fica em uma praça recém restaurada que, em virtude dessas bizarrias do cotidiano paulistano, é gradeada e fica fechada à noite. Trata-se do Monumento a Alfredo Maia:

Pouco conhecido do paulistano de hoje, Alfredo Maia foi uma das mais importantes figuras do desenvolvimento ferroviário do Brasil e, principalmente, de São Paulo.

Foi sob sua administração que a extinta ferrovia Sorocabana deu seu grande salto de expansão. Não é à toa que seu a obra que o homenageia está localizada bem diante da principal estação da Estrada de Ferro Sorocabana. Apesar disso a estátua não se encontra em seu local original.

A HISTÓRIA:

Inaugurado em outubro de 1922, o Monumento a Alfredo Maia ficava originalmente em outra praça próxima, mais precisamente no Largo General Osório. Naquela época a atual Estação Júlio Prestes, bem como a praça homônima, ainda não existiam*¹.

Observando a fotografia 2, é possível notar que o largo onde foi instalado sofreram algumas alterações ao longo dos anos. O edifício à esquerda foi demolido poucos depois e deu lugar ao atual Hotel Piratininga, um dos mais antigos da cidade, na outra extremidade o Café e Restaurante Internacional também foi demolido e no lugar a um belo edifício que é sede da EMESP Tom Jobim. Já o edifício do centro da foto ainda existe e funciona ali uma lanchonete chamada Amarelinho.

À época de sua inauguração houve nos jornais uma crítica quanto a instalação de monumentos de personalidade diferente ao nome do logradouro*². Essa peculiaridade paulistana se repete atualmente nas Praça Princesa Isabel, República e Marechal Deodoro, cujos homenageados são outros.

Posteriormente o monumento foi transportado para a Praça Júlio Prestes, onde está até hoje. Ali a escultura de Alfredo Maia repousa observando aquela que é uma das mais belas estações ferroviárias do país e que hoje também abriga uma das magníficas salas de espetáculos do mundo.

DADOS DA OBRA:

Monumento a Alfredo Maia

Inauguração: Outubro de 1922

Local original: Largo General Osório

Localização atual: Praça Júlio Prestes

Escultor: Amadeu Zani

Material: Escultura em bronze, pedestal em granito com detalhes em bronze

NOTA:

*1 – A atual Estação Júlio Prestes só começaria a ser construída em 1925 sendo concluída em 1938

*2 – Conforme crítica publicada no extinto jornal Correio Paulistano, edição 26185, página 5 em 17 de julho de 1941.

CURIOSIDADES:

Duas estações ferroviárias homenageiam a Alfredo Maia: Engenheiro Maia (inaugurada em 1/05/1909) e Alfredo Maia (inaugurada em 10/05/1905). Para saber a história destas estações, clique nos nomes correspondentes.

Nascido em Cabo Frio, Alfredo Eugênio de Almeida Maia foi por duas vezes Ministro dos Transportes.

Na porção frontal do pedestal do monumento (vide fotografia 1) existia uma placa de bronze com os seguintes dizeres “O homem passa, as conquistas do progresso ficam”. A autoria da frase é atribuída ao próprio Maia.

