Monumento a José Bonifácio

Algumas praças paulistanas tem peculiaridades que podem, em certos casos, até virar motivo de piadas. Uma delas é o fato curioso de que na Praça Princesa Isabel, no centro, a personalidade homenageada é o Duque de Caxias.

Uma outra, a Praça da República, tem homenagem a professores, pensadores, paulistas ilustres, fundador de escotismo, mas nenhuma homenagem, fora o nome, a algum herói da Proclamação da República.

Uma praça que também por muito tempo não fez juz ao nome que levava é a Praça do Patriarca:

A Praça do Patriarca tornou-se especialmente importante para a cidade de São Paulo na primeira metade dos anos 1910, quando esta região do centro começou a evoluir rapidamente, com o Viaduto do Chá e principalmente com a demolição dos velhos casarões que ficavam ali anteriormente.

Nomeada em 1922 como Praça Patriarca José Bonifácio, teve seu nome simplificado em 1953 para Praça do Patriarca, pois era assim que população e imprensa chamavam o local.

Ponto movimentado e frenético da capital, foi um bom tempo endereço da mais famosa loja de departamentos de São Paulo, o Mappin, e de um dos hotéis mais elegantes que a cidade já teve, o Othon Palace. Porém sempre faltou algo muito importante ali: uma estátua que fizesse homenagem ao nosso Patriarca da Independência.

A homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva só surgiria em 1972. A ideia de doar uma estátua do grande artífice de nossa independência partiu da comunidade libanesa de São Paulo, em comissão formada por figuras como então ex-prefeito Paulo Maluf (1969-1971) e o engenheiro Miguel Badra.

A homenagem era uma forma de retribuir ao Brasil a acolhida do país aos libaneses, dando-lhes oportunidade de contribuir com o desenvolvimento brasileiro. Para executar o trabalho foi escolhido o nome do escultor Alfredo Cheschiatti.

Ao projetar a escultura, Cheschiatti deu ao monumento uma postura clássica ao homenageado. Feita em bronze, a estátua tem cerca de 3,50 metros de altura e pesa cerca de três toneladas.

A base que sustenta a escultura é de feita de raro granito verde, originário de Ubatuba, e tem quase dois metros de altura. Em volta da base havia um calçadão de granito cinza, que foi removido por ocasião do remodelamento da praça, anos atrás.

Com o custo de 300 mil cruzeiros à época, todo o dinheiro foi arrecado entre membros da comunidade libanesa em São Paulo.

INAUGURAÇÃO OFUSCADA:

A inauguração do Monumento em homenagem a José Bonifácio apesar de fazer parte das comemorações dos 150 Anos da Independência do Brasil, em 1972, teve sua inauguração bastante ofuscada.

Marcada para a véspera sesquicentenário, no dia 6 de setembro, para não coincidir com as inúmeras atividades programadas para o grande dia 7, sua inauguração passou quase despercebida da mídia devido a um triste fato ocorrido na véspera e que chocou o mundo:

No dia 5 de setembro daquele ano, onze integrantes da equipe olímpica de Israel foram tomados de reféns e assassinados pelo grupo terrorista palestino denominado Setembro Negro, durante os jogos olímpicos de Munique.

Apesar disso, José Bonifácio teve sua estátua inaugurada e desde então o monumento está instalado na praça que o homenageia, olhando para a rua Direita, sempre lembrando dos paulistanos do grande dia para a nação brasileira que foi o 7 de setembro de 1822.

CURIOSIDADES :

1 – O monumento na Praça do Patriarca não é a única homenagem a José Bonifácio na capital paulista. Quem visita o Parque da Independência, no Ipiranga, pode conferir bem diante do Museu Paulista um busto de bronze em sua homenagem (foto anterior). Feita em 1965, a obra é do escultor Luiz Morrone.

2 – Muitas pessoas que visitam o Cemitério da Consolação se deparam com um túmulo onde está escrito “José Bonifácio de Andrada e Silva” e pensam que o patriarca está sepultado ali. Na verdade ele está em Santos no Panteão dos Andradas. Quem está ali, é outro José Bonifácio e nós contamos sua história, aqui.

3 – Quem visita a cidade de Nova York também se depara com uma grande estátua de José Bonifácio, no Bryant Park. Ficou curioso ? Nós também contamos sua história aqui.

Algum outro monumento paulistano chama sua atenção e você gostaria de saber mais ? Diga qual é para nós ai nos comentários.