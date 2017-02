Monumento a Luiz Pereira Barreto

Uma das mais belas praças paulistanas fica no bairro de Santa Cecília. Localizada entre a rua das Palmeiras e a Avenida São João, a Praça Marechal Deodoro é uma das principais referências do bairro e serve há um século como referência para moradores da região e visitantes.

Hoje um tanto escondida pelo famigerado Elevado Costa e Silva (opa mudou!) João Goulart, a praça sempre foi encantadora. A foto abaixo, de 1929, não nega isso:

Alguns anos antes da foto acima ser tirada, em meados da década de 1920, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo decidiu erigir um monumento em homenagem a figura do médico e cientista Luiz Pereira Barreto.

A empreitada de esculpir a obra foi entregue ao grande escultor Galileu Emendabili, que também é conhecido atualmente pelo Monumento a Ramos de Azevedo e o icônico obelisco do Ibirapuera.

Com a obra concluída no final de 1928, faltava escolher um logradouro público que pudesse receber o conjunto escultórico. Foi ai que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo consultou a prefeitura paulistana sobre a possibilidade de que o monumento fosse instalado na Praça Marechal Deodoro, que era relativamente nova e ainda não dispunha de nenhum monumento.

Com a autorização concedida em fevereiro de 1929, todos os trâmites foram iniciados para que a obra fosse instalada e inaugurada definitivamente em 3 de maio de 1929.

Feito em granito e bronze e medindo no total 10 metros de altura, o conjunto escultórico é composto na parte principal da figura do médico e cientista Luiz Pereira Barreto vestindo a tradicional beca de médico, tendo ao lado – um pouco abaixo de sua figura – as esculturas femininas que representam a agricultura e a medicina, dois campos onde Pereira Barreto teve célebre atuação.

Na seara da agricultura Pereira Barreto é bastante conhecido por ser o responsável pela industrialização da cerveja em São Paulo e o introdutor das primeiras safras de uvas destinadas a produção de vinho. A escultura da agricultura segura em seus braços alguns cachos de uva. Ele também é famoso por ser o descobridor do guaraná.

Passado quase 90 anos de sua inauguração, o Monumento a Luiz Pereira Barreto enfrentou altos e baixos. O famigerado Minhocão que passa bem ao lado da obra ajudou muito a deixá-lo um pouco esquecido.

Entretanto nos últimos anos tanto o monumento como a praça receberam um amplo projeto de restauração e paisagismo, que devolveram o charme e a elegância ao lugar. Era comum ver a Praça Marechal Deodoro cheirando a urina, com mato alto e o monumento estava pichado em várias partes. Tudo isso felizmente já faz parte do passado.

Veja o conjunto escultórico na galeria abaixo (clique na foto para ampliar):

Dados técnicos:

Monumento a Luiz Pereira Barreto

Local: Praça Marechal Deodoro

Inauguração: 1929

Autor: Galileu Emendabili

Escultura: Bronze, medidas 4,37m x 1,42m x 1,42m

Pedestal: Granito, medidas 5,10m x 9,58m x 6,77m

Prefeito: Pires do Rio