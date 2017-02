Monumento ao Trabalhador do Asseio e Conservação e Limpeza Urbana

Por toda a cidade de São Paulo existem centenas de monumentos espalhados. Desses tantos, alguns são bem famosos e conhecidos pelo paulistano em geral. Já outros, por sua vez, mesmo estando em logradouros movimentados são pouco conhecidos pela população.

Hoje trazemos um a vocês uma dessas obras, o Monumento ao Trabalhados do Asseio e Conservação e Limpeza Urbana:

Inaugurado em 25 de janeiro de 2011, o monumento foi uma oferta do SIEMACO (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo), para a capital paulista.

Obra do artista plástico Murilo Sá Toledo, o mesmo autor da escultura Apóstolo Paulo, na Praça da Sé, o conjunto é constituído de quatro esculturas que representam algumas das categorias representadas pelo sindicato. A saber o gari, a copeira, o jardineiro e a faxineira.

Instaladas na Praça Marechal Deodoro, cada escultura de bronze mede a altura de 1,65m e estão dispostas espalhadas em formato de um ´S´ prolongado, para que as peças possam interagir com o público. A ideia do escultor Murilo Sá Toledo é fazer quem passa por ali perceber que é cercado por estes trabalhadores no dia a dia, de maneira a reconhecer a importância de cada um deles em nossas vidas.

Na época de sua oferta a cidade de São Paulo, o conjunto de esculturas sofreu resistência do então secretário municipal de cultura, que era a contrário a instalação do monumento por considerar que a obra abriria um precedente. No fim o SIEMACO acabou por convencer o secretário e as obras foram feitas e doadas como presente de aniversário para a cidade.

Veja mais fotos do conjunto de esculturas: