Monumento aos 80 Anos da Imigração Japonesa é restaurado

Uma boa notícia para o patrimônio histórico paulistano nesta semana de comemorações do aniversário de 463 anos da Cidade de São Paulo.

Considerada como uma das mais importantes obras da artista plástica Tomie Ohtake (*1913 +2015), o Monumento aos 80 anos da Imigração Japonesa foi entregue completamente restaurado pela Prefeitura de São Paulo.

Há anos vandalizado e degradado com pichações e rachaduras, o monumento foi rapidamente restaurado nas primeiras semanas deste ano para ficar pronta a tempo para o aniversário da cidade. Realizada através do programa Cidade Linda, a obras foi realizada através de parceria entre o Instituto Tomie Ohtake e a Tintas Coral.

A foto abaixo mostra o monumento antes de ser recuperado:

Localizado em frente ao Centro Cultural São Paulo, o monumento é composto por quatro ondas de concreto que se elevam do chão. Elas representam as quatro gerações de nikkeis (descendentes de japoneses) no Brasil, que são o issei (nascido no Japão), o nissei (filho de japoneses), o sansei (neto) e o yonsei (bisneto).

Com sua última repintura ocorrida há sete anos, a obra teve suas estruturas passando por serviço de limpeza em 14 de janeiro. A lavagem serviu para retirar os resíduos de poluição e a tinta de pichações. Em 16 de janeiro a equipe responsável pelo restauro iniciou seus trabalhos. A repintura seguiu as orientações deixadas pela artista, nas cores amarelo, laranja, verde e azul.

Veja mais fotos do monumento restaurado:

Crédito das imagens: Fabio Arantes / SECOM PMSP