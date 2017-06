Pedro Álvares Cabral foi o grande navegador português que descobriu o Brasil. Nada mais justo que um dos mais belos monumentos paulistanos faça homenagem a este ilustre homem dos mares.

Localizado bem próximo ao lago do Parque do Ibirapuera e bem diante do edifício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o monumento de 7 metros de altura é um dos pontos mais visitados do parque.

Projetado pelo arquiteto Agostinho Vidal da Rocha e esculpido pelo arquiteto Luiz Morrone, o Monumento a Pedro Álvares Cabral foi inaugurado em 10 de junho de 1988 e serviu como marco de abertura as celebrações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil.

O evento de inauguração foi bastante concorrido e contou com a presença de autoridades brasileiras e portuguesas, como o primeiro-ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, o Governador do Estado de São Paulo, Orestes Quércia e o Prefeito Municipal, Jânio Quadros.

Abaixo uma publicidade da inauguração, veiculado nos jornais de São Paulo, produzida pelo Conselho da Comunidade Portuguesa de São Paulo, que doou a obra:

A obra é constituída de um pedestal de mármore onde está esculpido o Brasão de Armas de Portugal. Em suas laterais há duas placas de granito, de um lado está a identificação dos doadores e do outro uma frase de Tancredo Neves.

Sobre o pedestal encontra-se a figura de Pedro Álvares Cabral com as mãos estendidas para o céu, agradecendo a Deus pela descoberta do que viria a ser a nação brasileira.

Veja mais fotos do monumento:

FICHA TÉCNICA:

Monumento a Pedro Álvares Cabral

Inauguração: 10 de junho de 1988

Doador: Conselho da Comunidade Portuguesa de São Paulo

Projeto: Agostinho Vidal da Rocha

Escultor: Luiz Morrone

Dimensões: Pedestal – Mármore (2,00m x 1,80m x 1,84m) / Escultura de Cabral – Bronze (5,00m)