Mulheres operárias na ferrovia Sorocabana em 1929

Um achado bem interessante em um importante e já extinto jornal de São Paulo, a célebre “A Gazeta” de Cásper Líbero:

Na matéria, um clichê (foto) com diversas mulheres e alguns homens diante de uma linha férrea, em um texto onde o jornalista explica o que seriam as diferenças na visão dele entre o “feminismo teórico e o feminismo prático”.

O texto em si pode ser bastante controverso aos dias de hoje, mas temos que entender que em 90 anos (a matéria é de 1929) a visão e a compreensão das coisas, inclusive do feminismo, mudou muito. Mas o que chama mesmo a atenção é onde o texto explica que as mulheres da foto são, na verdade, operárias encarregadas das obras de ampliação da ferrovia sorocabana, no trecho entre Mairinque e Santos.

O chamado ramal Mairinque-Santos foi projetado ainda no século 19 pela extinta companhia da Estrada de Ferro Sorocabana, com a finalidade de ligar o interior paulista ao movimentado porto santista, quebrando assim o monopólio da São Paulo Railway.

As obras só se iniciaram em 1929, sendo concluídas em 1937 entregando ao todo 155 quilômetros de extensão.

O interessante agora é saber que parte desta importante ferrovia foi construída, de acordo com o texto, predominantemente por mulheres. E algumas delas, como é possível observar na única fotografia disponível, são bastante jovens e provavelmente menores de idade. Retrato de uma época onde era bastante comum ver crianças em postos de trabalhos que deveriam ser ocupados por adultos.

Um importante achado que revela ainda mais a força da mulher na contribuição ao progresso paulista.

Bibliografia:

A Gazeta – Edição 07154 – 25/11/1929 – pp2

Saiba mais: