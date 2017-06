Aqui no Brasil temos um forte vínculo com as séries de TV produzidos nos Estados Unidos, mas também existem memoráveis seriados produzidos por aqui que passam de geração a geração sendo lembrados com muito carinho e mantendo uma grande legião de fãs. E se tem um seriado nacional que é realmente difícil de não se lembrar é o divertidíssimo seriado “Mundo da Lua” produzido aqui em São Paulo pela TV Cultura entre 1991 e 1992.

A série apresentava Lucas Silva e Silva, um garoto que ao completar 10 anos de idade ganha de Orlando, seu avô paterno, um gravador. A partir de então Lucas, que está passando da infância para adolescência, utiliza o aparelho para gravar histórias de como ele gostaria que as coisas realmente fossem. Junto com ele, no casarão, vivem seus pais, seu avô, a irmã mais velha e a doméstica Rosa.

A série se passava boa parte do tempo no interior de um belíssimo sobrado, que inclusive aparecia durante a abertura do programa e em várias cenas externas. Este imóvel, tal qual o seriado, ficou na cabeça de muitos fãs da série com uma pergunta no ar: Esse casarão existiu ou era cenário ? Ainda está de pé ? Onde seria o endereço ?

Atendendo a um dos pedidos que mais chegam aqui no São Paulo Antiga, decidimos ir atrás do famoso casarão da Família Silva. E para a nossa felicidade, descobrirmos que o imóvel não só ainda existe como está muito bem cuidado.

Consultamos um colega na TV Cultura para saber sobre o endereço da residência. Embora Mundo da Lua fosse gravado em estúdio, as cenas externas utilizavam o casarão. A belíssima residência fica no número 97 da rua Zapará, no alto de Pinheiros.

Porém, só sendo bem atento para perceber que trata-se da mesma casa. Afinal, depois de 20 anos era possível que a casa tivesse sido modernizada, abandonada ou mesmo demolida. Contudo, notamos que a casa está com sua fachada absolutamente preservada, apesar de que aquelas paredes externas brancas foram raspadas, dando lugar a tijolos aparentes.

O gradil e portões da época do programa também foram trocados, dando lugar a um alto muro de tijolos e portões de chapa que impedem a visualização mais ampla do imóvel. Aparentemente foram estas as únicas modificações externas da casa.

O que nem todos sabem é que não é só o casarão que é a atração da rua. Na calçada da casa está localizada um dos mais magníficos exemplares de uma árvore que é um símbolo nacional: O Pau-Brasil.

Impossível passar pela rua e não admirar esta árvore maravilhosa. Aliás, com o muro que escondeu bastante a residência a árvore passou a ser a atração principal da pacata Rua Zapará. Segundo vizinhos vem pessoas de todos os cantos do Brasil para admirar a árvore, que hoje é bem conhecida nos meios acadêmicos. Pela sua raridade e importância histórica, a árvore foi tombada como patrimônio ambiental do município através do decreto 30.443 de 20 de setembro de 1989.

Não é qualquer pessoa que tem o privilégio de ter à sua porta um símbolo nacional. Entretanto, encontramos um pedido à subprefeitura de Pinheiros de corte desta árvore que, felizmente, foi negado. O pedido e o indeferimento estão neste link e abaixo o trecho onde está a citação à arvore.

Encontrar a casa do seriado “Mundo da Lua” não foi apenas relembrar de um dos programas mais divertidos já produzidos pela TV brasileira e que até hoje possui uma grande legião de fãs. Foi também muito gratificante descobrir que a casa continua no mesmo lugar e bem cuidada.

Agradecimento: Johnny Savalla da TV Cultura que me ajudou com o endereço da casa.

