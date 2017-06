Museu da Energia está fechado

Uma triste notícia para a cultura paulistana: O Museu da Energia de São Paulo, instituição importantíssima para a preservação e identidade do bairro de Campos Elíseos encontra-se fechado.

Visitantes que foram até o museu nos últimos dias tiveram seu passeio cultural frustrado e encontram a seguinte faixa no portão da entidade:

O blog São Paulo Antiga chegou a ser procurado, na semana passada, por uma pessoa ligada ao museu que, sob anonimato, deu a informação que o museu passa, desde o ano passado, por dificuldades e que a possibilidade de fechamento definitivo seria uma possibilidade a ser considerada.

Inaugurado em 2005, o Museu da Energia está instalado na antiga residência que pertenceu a Henrique Santos Dumont, irmão do aviador Alberto Santos Dumont. Desde então vinha operando de maneira ininterrupta.

No ano de 2016 o museu recebeu aproximadamente 7 mil visitantes, segundo informações fornecidas pela própria instituição.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do museu para apurar os motivos que levaram ao fechamento da unidade paulistana da entidade. A diretoria executiva da Fundação Energia e Saneamento, Rita Martins, respondeu nossos questionamentos:

Qual o prazo para a reabertura do Museu ?

A previsão é de que a reabertura do Museu da Energia de São Paulo se dê até o final deste mês (30/6/2017).

Quais são as manutenções que estão programadas ?

Conforme consta no site da Fundação Energia e Saneamento, não se tratam de manutenções programadas, mas houve uma pausa no atendimento devido à necessidade de algumas manutenções e readequações.

Nos últimos meses, o Ministério Público – Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, emitiu algumas determinações, não só ao Museu da Energia de São Paulo, mas a outras instituições culturais da Capital. Para o adequado atendimento de tais disposições, fez-se necessário uma pausa temporária no atendimento ao público. O Corpo de Bombeiros já emitiu o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, regularizando o imóvel e, no momento, aguardamos a emissão do Auto de Licença de Funcionamento da Prefeitura de São Paulo.

A partir de segunda-feira (05/06), haverá a divulgação de novas vagas para a equipe do Museu, de forma a reforçar a retomada das atividades.

Museus fechados ligados ao Governo do Estado de São Paulo vem se tornando uma triste rotina. Além do Museu Paulista estar fechado há vários anos, no final de 2016 a Secretaria Estadual de Cultura encerrou as atividades de 11 oficinas culturais localizadas no litoral e interior paulista.

O São Paulo Antiga faz votos para que esta triste realidade não se repita com o Museu da Energia de São Paulo.