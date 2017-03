Decoração de natal em São Paulo em 1958

O São Paulo Antiga está constantemente adquirindo novas fotografias para o acervo e recentemente adquirimos um lote de imagens de um fotógrafo dos Estados Unidos que havia viajado ao Rio de Janeiro em 1958. Infelizmente o leiloeiro não soube identificar o nome do fotógrafo, que eu gostaria muito de saber quem foi.

Contudo, perdida entre cerca de meia dúzia de fotos da Cidade Maravilhosa, haviam duas fotos que estavam marcadas no slide como “Rio” mas eram de São Paulo. São as imagens que apresentamos a seguir:

A foto acima é surpreendente e mostra a Avenida São João, na altura da Rua Vitória, no dia 24 de dezembro de 1958. Tirando a decoração de natal, este trecho da via pouco mudou nos últimos 55 anos. Mas, por outro lado, saíram os trilhos de bonde, mudaram os automóveis e os ônibus e muitas das lojas que por ali funcionavam não estão mais por lá.

Porém uma loja que há muito tempo não está mais por ali, mas está presente em todos os cantos da cidade é o nome mais marcante: a Kopenhagen. Teria sido este arco patrocinado por eles ? Com um “zoom” no slide foi possível observar a loja um pouco mais de perto e olhar com mais detalhe a antiga identidade visual da Kopenhagen, bem como observar outras lojas da avenida, como algo que parecer ser “Restaurante do Padrinho“, vejam:

E aparentemente estas decorações de natal eram patrocinadas pelas empresas. Pelo menos no caso da outra foto de 1958, que mostra a Praça da República no mesmo dia 24.

Esta foto é também muito interessante. Aqui, uma fotografia tirada pelo mesmo fotógrafo da anterior, bem na esquina da Rua do Arouche, onde hoje fica o ponto de ônibus que vai para o aeroporto de Guarulhos. Os trilhos de bonde ainda estão por ali e o Edifício Eiffel, de Oscar Niemeyer, que foi inaugurado em 1956, já despontava na paisagem.

O “Natal Feliz Cássio Muniz” é que dá a indicação que os arcos eram patrocinados pelas empresas. Afinal no lado direito da imagem é possível notar a fachada da empresa, que até a chegada da indústria nacional de automóveis era a principal importadora de veículos de São Paulo, bem como de eletrodomésticos e outros utensílios. O endereço era Praça da República 309.

Importantes registros de um já distante natal paulistano que agora foi possível conhecer mais de perto. Observando as duas imagens, o que melhorou e o que piorou entre o natal de 1958 e 2013 nos dois locais fotografados ? Comente!