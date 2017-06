O Abandono do Vale do Anhangabaú

Equipamentos quebrados, lixo, mato alto, odor forte de urina e muita pichação. Não, não estamos falando de qualquer casa abandonada pelos cantos da cidade de São Paulo, estamos falando de um dos maiores conjuntos de monumentos da capital paulista e seu logradouro: O Vale do Anhangabaú.

Semanalmente estamos visitando os principais pontos turísticos de nossa cidade para ver como a prefeitura está lidando com a manutenção e segurança destes locais, uma vez que todos eles são focos de turismo e atraem pessoas durante não só os períodos de festas, mas em todos os meses do ano. Assim, já visitamos o Mirante do Túnel 9 de Julho, a Fonte Monumental, a Fonte Milão e agora o Vale do Anhangabaú. Em todos eles só encontramos decepções, descaso e penúria.

Em 2011 a Prefeitura de São Paulo entregou à cidade o Teatro Municipal completamente restaurado. Foram aproximadamente 3 anos de obras e cerca de R$26 milhões de reais gastos para deixá-lo como novo. No entanto, o entorno do teatro que é um dos principais cartões postais da capital paulista está completamente abandonado.

Na área do Vale do Anhangabaú mais próxima ao Teatro Municipal, são encontradas as famosas esculturas de Luigi Brizzolara que compõem a Fonte dos Desejos, conjunto escultórico composto de uma fonte inspirada na Fonte dos Desejos de Roma, o Monumento a Carlos Gomes e ainda 12 outras esculturas feitas em mármore, bronze e granito que representam a vasta obra de Carlos Gomes.

É triste constatar, mas todas as partes do monumento tem problemas. Ou estão faltando pedaços, geralmente roubados, ou estão sujas, quebradas ou pichadas. Mesmo estando pouco mais de 200 metros do gabinete do Prefeito Gilberto Kassab, não há nenhum cuidado visível em manter o local em condições mínimas de uma visitação decente para os turistas.

O mato cresce alto por entre as pedras do calçamento, as belas escadarias exalam um forte odor de urina que incomoda as vias respiratórias de quem se atreve a caminhar por elas e a placa de orientação turística é apenas um metal repleto de pichação, tal qual boa parte das esculturas que ornamentam a praça.

O único consolo deste local em relação aos demais monumentos públicos que temos visitado é o policiamento. Pelo menos em todo tempo em que estivemos no local fotografando e nos outros dias que voltamos para averiguar, a presença da Guarda Civil é constante e ostensiva. Os atos de vandalismo devem ocorrer à noite, quando há um relaxamento na vigilância.

É lamentável ver este conjunto escultórico nesta situação lamentável. A imagem que passamos de nossa cidade através deste abandono é a pior possível. Durante o tempo que estivemos por lá, notamos que inúmeros turistas, vários deles estrangeiros, que estavam conhecendo o Teatro Municipal desceram até o Vale do Anhangabaú para fotografar a Fonte dos Desejos. Já imaginaram a imagem que estão levando de nossa cidade ? É para isso que pagamos nossos impostos e elegemos nossos governantes ? Para que nossa cidade seja mostrada para o mundo como um marco de abandono, descaso e desprezo às artes ?

A Fonte dos Desejos, parte central e principal do conjunto de monumentos criados por Brizzolara há muito tempo não jorra água. Está desligada, aparentemente com peças faltando e com acúmulo de água parada e limo (vejam no final da galeria). Ou seja, além de abandonada é um foco de dengue em pleno centro da capital.

Inaugurado em 1922 como presente da colônia italiana em São Paulo ao Primeiro Centenário da Independência do Brasil, o monumento está largado à propria sorte. Até quando iremos aceitar que este descaso para com a nossa cidade siga adiante? Apesar de desligada a Fonte continua sendo dos desejos, e ao jogar uma moedinha ali eu fiz meu humilde desejo: que em 2012 os paulistanos elejam um prefeito que realmente ame essa cidade incrível que é São Paulo, antes que seja tarde demais.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):