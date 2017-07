O busto desconhecido da Rua Porto Feliz

Uma cidade não é completa se não tiver seus casos e mistérios. Todos tem seus fantasmas, santos populares, suas casas mal assombradas e seus enigmas. E com São Paulo não é diferente.

Na rua Porto Feliz, na Mooca, um busto intriga moradores há vários anos:

Instalado sobre uma base de concreto, este busto em tamanho real é um grande mistério para todos que moram na região. Isso porque ninguém sabe quem é a figura ali homenageada, o que leva as pessoas a suporem alguns possíveis ilustres a receberem a honraria.

A estátua está em situação de abandono há vários e com isso se foi qualquer possibilidade de identificar a figura. Aparentemente no meio da base havia uma placa descritiva que foi arrancada. Também sumiram os óculos da estátua.

PREFEITURA DESCONHECE O MONUMENTO:

O São Paulo Antiga procurou o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), órgão da Prefeitura do Município de São Paulo, para saber quem seria a figura homenageada. De acordo com o DPH o monumento não faz parte do acervo municipal e por isso não há qualquer dado sobre ele.

Isso nos leva a crer que provavelmente trata-se de um monumento particular, ou seja, instalado ali na rua Porto Feliz por algum munícipe que desejou homenagear alguma personalidade. Mas quem ?

Outro agente dificultador para descobrir quem é a pessoa da estátua é a ausência de assinatura do escultor.

MORADORES SE DIVIDEM SOBRE A FIGURA HOMENAGEADA

A reportagem do São Paulo Antiga circulou pelas ruas Porto Feliz, Joana D´Arc e algumas outras vias próximas para conversar com alguns moradores para tentar descobrir quem seria o homenageado.

A maioria não arriscou um palpite, mas alguns arriscaram o nome de duas figuras: o aviador Edu Chaves e o escritor Decio Abramo. Este último é nome de uma rua próxima.

Abaixo deixamos uma imagem de cada uma dessas figuras para que o leitor tire suas próprias conclusões:

Você tem alguma informação sobre este monumento ? Deixe seu comentário e nos ajude a resolver este mistério.