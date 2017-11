O choro silencioso da Figueira das Lágrimas

Há uma frase por ai que diz: “Povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la”, porém no caso que tratamos aqui vou modificá-la um pouco para “povo que não conhece sua história está condenado a não preserva-la”, isso porque muitas vezes as pessoas simplesmente desconhecem a história de seu país ou mesmo de seu bairro. E este desconhecimento vai além do povo e chega até a camada daqueles que nos governam e que por muitas vezes, mostram ter menos conhecimento e mais despreparo do que podemos imaginar.

E é este despreparo de nossos governantes que está fazendo com que um dos maiores símbolos vivos da história do Brasil seja esquecido lentamente: a Figueira das Lágrimas.

Na altura do número 515 da Estrada das Lágrimas encontra-se esta que é de longe uma das árvores mais importantes da história do Brasil, a figueira-brava que é conhecida nos poemas, nos romances e nos textos históricos como a árvore das das lágrimas ou figueira das lágrimas. Árvore cuja idade é mais antiga que a própria história da Independência do Brasil e que sobrevive hoje apenas pelo esforço, amor e dedicação de uma única pessoa, já que as autoridades há décadas esqueceram dela.

Diante desta árvore já passaram mercadores, soldados, viajantes e até os imperadores d. Pedro I e d. Pedro II. Em seu tronco, mães chorosas, pais apreensivos e esposas angustiadas, encostaram para ver seus filhos e maridos sumirem estrada adentro rumo à Guerra do Paraguai.

Hoje inúmeras pessoas passam diante dela todos os dias, seja caminhando ou seja em algum meio de transporte para irem aos seus variados destinos e a árvore continua por ali, como que saudando a todos. Mas ela parece triste, esquecida atrás de um muro que está prestes a desabar.

E esta figueira não foi plantada ali por alguém que passou, faz parte da vegetação original do local que hoje já inexiste exceto por ela mesma. Do seu lado, como que uma companheira para atenuar o seu triste esquecimento, uma árvore ficus estrangeira (ficus benjamina) faz companhia à figueira das lágrimas, chegando até a confundir qual é qual quando vistas pelo lado de fora.

DESCASO COM A HISTÓRIA E COM A NATUREZA:

O abandono que está o local onde se encontra a histórica figueira pode ser notado das mais diversas formas. O centenário muro com gradil que a cerca está completamente comprometido, devido a ação da raiz das duas árvores que se movimentam lentamente pelo solo. Boa parte do muro está solta, apenas encaixada e não vai ser preciso muito esforço para que ele venha desabar para o lado da rua, causando uma tragédia. Poucos metros dali, na mesma calçada, há uma escola cujas crianças adoram ficar perto da árvore antes ou depois das aulas.

E a dramática situação do muro que protege a árvore não está somente no fato dele poder cair a qualquer momento. Mesmo sendo parte do terreno da casa de dona Iara ela não pode fazer qualquer alteração no muro, pois pode ser multada pelo fato dá arvore ser patrimônio histórico paulistano. Entretanto, há quase uma década que nenhuma autoridade municipal ou estadual atende seus pedidos para restaurarem o muro, mesmo diante da tragédia anunciada que pode ser a queda deste.

Para evitar algo mais trágico, dona Iara resolveu por ela mesma espetar alguns ferros no muro (veja no canto direito da foto anterior) para sustentá-lo, pois sem estes ferros o muro já teria cedido. Ao fazermos a reportagem podemos comprovar que o muro balança bastante.

E não é só o muro que é problema. O local sofreu e ainda sofre com frequentes atos de vandalismo como pichações e roubo. A placa comemorativa de bronze que identificava o local como parte da história do Brasil há décadas já foi roubada e nunca mais reposta. Outra placa, no interior do terreno, só sobrevive porque não é feita do mesmo material, mesmo assim a responsável pelo terreno acha que é questão de tempo para que a peça seja furtada. E ela nada pode fazer para impedir.

VÍTIMA DA BUROCRACIA:

A situação de dona Iara não é fácil, ela é praticamente refém da burocracia e do poder público. Impedida de fazer qualquer coisa no terreno, no muro ou mesmo na árvore, seus esforços não podem ir além de manter a árvore sadia. E basta 5 minutos de conversa com ela para perceber o grande amor que ela nutre pela figueira e a grande angústia que vive a moradora deste que é um dos endereços mais importantes de nossa história.

Há anos e anos dona Iara fala com subprefeitos e políticos e ninguém é capaz de ajudá-la a preservar o local ou, pelo menos, reformar o muro antes que algo pior aconteça. Na parte interior dos muros, onde se encontra a árvore das lágrimas, tudo é muito limpo e cuidado com carinho por ela. Mas isso é o máximo que ela pode fazer. Em época de eleição vários aparecem e prometem ajuda, passado o período eleitoral desaparecem. Nem mesmo isenção de IPTU dona Iara possui.

O QUE PODEMOS ESPERAR ?

Que futuro terá esta história triste que vive a Figueira das Lágrimas ? O que podemos dizer de governantes que adoram dizer que o Brasil é uma potência, que é uma país rico, mas que é incapaz de cuidar de uma árvore e manter o muro que a cerca preservado ? Teremos que esperar acontecer uma tragédia para só então tomarmos providência ? Não é isso que desejo para o meu país, não é isso que podemos aceitar de nossas autoridades.

No próximo dia 07 de setembro celebraremos os 190 anos da Independência do Brasil. Naquele dia, hoje tão distante de nós, nossa figueira já estava por ali! E precisamos fazer algo para que ela continue ali sã e salva nos próximos 190 anos que virão. Mas até que algo seja feito, o choro silencioso da Figueira das Lágrimas continua.

Veja mais fotos da Figueira das Lágrimas (clique na miniatura para ampliar):