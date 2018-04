Quando nos lembramos do escritor Marcos Rey (*1925 +1999) imediatamente o que vem à cabeça são os livros ˝Um cadáver ouve rádio˝ ou ˝O rapto do garoto de ouro˝. Entretanto há inúmeros outros títulos interessantes do autor, tanto na literatura infanto-juvenil como na adulta, que nem todos conhecem.

Estreando a sessão drops em nosso canal no YouTube, apresentaremos o livro ˝O último mamífero do Martinelli˝ obra pouco explorada do autor, mas que proporciona uma leitura agradável e divertida, ambientada em um dos edifícios símbolo da capital paulista.

Vamos ao vídeo !

