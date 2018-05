Ter um acervo grande de livros antigos significa estar em constante atenção e cuidados com o acervo. Aqui no São Paulo Antiga há anos venho montando uma considerável biblioteca temática, especializada em livros de história de São Paulo (Cidade e Estado), Brasil e crimes.

Os livros são adquiridos em sebos e também em leilões. Entretanto o grande problema é que muitos são exemplares com uma ou no máximo duas edições e por isso acabam por chegar em minhas mãos em péssimo estado de conservação, algumas vezes cheio de furo de traças e até esfarelando-se.

Assim, é necessário todo um cuidado especial para que livros recém chegados e possivelmente contaminados não sejam colocados na prateleira junto a demais exemplares já higienizados. Aqui em nosso acervo recebemos livros todos os meses, então a atenção é constante.

A pergunta que muitos leitores nos fazem é: Onde restaurar livros antigos em São Paulo ?

Certamente existem vários lugares na capital paulista aptos a fazer restauro de livro com qualidade. São Paulo aliás é sede da ABER – Associação Brasileira de Encadernação e Restauro – que além de defender os interesses de trabalhadores deste segmento, oferece cursos, dicas e grupo de estudos relacionados ao restauro.

Porém, penso que a escolha de um restaurador de livros é tão importante quanto a de um mecânico especializado ou mesmo um médico. Por isso, prefiro indicar profissionais com quem eu trabalho.

Mais antigo sebo e livraria de São Paulo, a Calil é um verdadeiro paraíso para os amantes de livros antigos e títulos raros. Fundada por Libano Calil, a loja é tocada por sua filha e também bibliófila Maristela Calil.

Além dos títulos disponíveis para venda, postais e outros materiais relacionados ao mundo dos livros, a Calil também dispõe de um ótimo serviço de restauração e encadernação que desde 2015 nos atende de maneira dedicada e satisfatória.

Abaixo alguns exemplares que retirei recentemente do restauro com eles:

O custo de restauro e encadernação na maioria dos casos que levei ficou na faixa de R$120,00*¹*². Acho um preço bastante justo pela qualidade do trabalho empregado e também pelo fato de ser um serviço artesanal que requer tempo e dedicação.

E lembre-se: não se deve deixar um livro raro ou de estimação nas mãos de quem você não tem referência. Escolha sempre muito bem o profissional que irá trabalhar com seus acervos.

*1 – Preços avaliados em março/2018.

*2 – Lembre-se: os preços variam de acordo com o estado de conservação do seu livro e do acabamento desejado.

Serviço:

Livraria Calil Antiquária

Rua Barão de Itapetininga, 88 – 9º Andar

Centro – São Paulo, SP

Telefone (11) 3255-0716

Na galeria abaixo, mais fotos de livros restaurados por eles: