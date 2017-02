Os Arcos do Bixiga antes do Jânio

A Praça dos Artesãos Calebreses, apelidada pelos paulistanos de “Arcos do Jânio” esteve na pauta de discussão no início de 2015 com a polêmica decisão da Prefeitura de São Paulo de permitir a grafitagem neste patrimônio histórico paulistano.

Decisão acertada ou não – já falamos sobre isso aqui – o fato é que poucos sabem ou se lembram de como era a região das ruas da Assembleia e Jandaia antes da redescoberta dos arcos.

Valendo-se dos poucos dados oficiais disponíveis, estima-se que os arcos foram construídos entre 1875 e 1877 após chuvas torrenciais que atingiram a cidade em 1873 terem provocados grandes deslizamentos de terra entre as ruas Jandaia e Assembleia, esta última na época chamada de Travessa Santa Cruz.

Para evitar uma tragédia como o deslizamento da rua Jandaia foi decidido erguer ali um muro de arrimo. E para tal foram chamados alguns imigrantes italianos que viviam na região, que optaram por usar em sua construção as técnicas que já dominavam em seus países de origem. Foram usadas pedras italianas para a obra do arco, uma vez que não havia naquela época essas pedras por aqui.

Com a construção do muro de arrimo tudo de acalmou e aquela região voltou a seu cotidiano normal, tendo a cidade também seguindo seu curso normal de desenvolvimento. A obra na época não era vista como um patrimônio histórico, mas como uma obra pública comum.

E por serem obras do cotidiano da cidade, aos poucos se incorporaram de tal maneira no cenário da região que foram esquecidas por completo, até que casarões e sobrados foram erguidos por ali, entre as ruas da Assembleia e Jandaia, como se fosse qualquer outra região da cidade.

Com o passar das décadas, esta região degradou-se muito com os casarões construídos por ali se transformando em grandes cortiços, o que ocorreu, segundo o jornal O Estado de S.Paulo (edição de 30/07/1987), no ano de 1966.

Em 1987 o então prefeito Jânio Quadros determinou a desapropriação e demolição das casas ainda remanescentes na rua da Assembleia e também as existentes no lado ímpar da rua Jandaia para obras de adequação urbana. Foi ai que durante a retirada de escombros, foram redescobertos os esquecidos arcos construídos pelos calabreses.

Mas como era a região na época que as casas ainda estava por lá ? Como foram os derradeiros anos dos lares das humildes famílias que residiam nestas duas ruas ?

Estas perguntas poderiam ficar sem resposta, não fosse o trabalho do paulistano Paulino Tarraf. Ele visitou a região em 1978 munido de sua câmera fotográfica e uma filmadora, e graças a ele podemos ter o prazer de observar como era o cotidiano dessas pessoas e parte do casario.

É possível observar na foto acima que na época que ainda haviam residências do lado ímpar, parte da mureta atual não existia. Ela foi reconstruída durante o processo de restauração feito pela prefeitura em 1987.

Onde existiam muretas, serviam como espécie de mirante improvisado. Na foto abaixo, a minha favorita, podemos observar uma cena muito rara na região central nos dias de hoje: crianças nas ruas.

Já a arquitetura das casas demolidas eram muito interessantes. Todas geminadas, possuem um estilo que ainda pode ser contemplado em outras casas da Bela Vista e até de outros bairros paulistanos. Os arcos são belos, mas também seria encantador ter esta rua hoje em dia com as casas todas preservadas.

E estando em uma das casas do lado par, que ainda existem, é possível ver por sobre as casas demolidas e observar a Radial Leste e também parte da Liberdade:

O cenário tranquilo de uma rua que mais parece de um bairro distante do que de uma do agitado centro de São Paulo se complementa por esta bela cena de uma mãe e duas filhas na calçada de uma das casas que não existem mais:

E a tranquilidade também chega pelo sorriso discreto e inocente de uma menina na janela de seu quarto:

Enviamos algumas perguntas a Paulino Tarraf sobre suas impressões na época em que visitou a rua Jandaia e cercanias em 1978. Junto com as respostas, seguem mais imagens que ele tirou da rua Jandaia e no final um de seus vídeos mostrando a região. Uma incrível volta no tempo que chega a emocionar:

SP ANTIGA – Em 1978 você fotografou a rua Jandaia e adjacências, muito antes de que o local fosse demolido na gestão do prefeito Jânio Quadros e ressurgisse os arcos, apelidados de “Arcos do Jânio”. Como era o local naquela época ?

PAULINO TARRAF – As crianças brincavam, adultos pelas janelas conversavam, porta a porta na rua Jandaia. Isto está no filme e não foi combinado com eles: apenas registrado. Quando fotografei alguns saíram às ruas e posaram. Quando filmei, amontoaram-se pelas calçadas na Jandaia. Nos vários lugares paravam olhavam para as lentes, acho que queriam um contato. Em outros momentos dos filmes participei com pessoas embaixo dos viadutos, pelas margens da 23 de maio, Chá (viaduto), Sé, entre ambulantes e pregadores da Bíblia, e manifestação contra a Carestia afrontando a ditadura já amolecendo.

SP ANTIGA – Como era a vida das pessoas daquelas casas ? E a rua era segura ?

PAULINO TARRAF – A preocupação com a segurança como modus vivendi, se havia não me tocou: com uma câmera, fotografei e filmei, em harmonia com os moradores tanto na rua Jandaia, quanto no resto da cidade. Não era comum alguém com super8 ou vhs pelas ruas sem rumo. Na rua Jandaia não entrei na casa das pessoas.

SP ANTIGA – Quando ocorreu a demolição, qual foi seu sentimento ? Foi positivo ou contrário ?

PAULINO TARRAF – Fui surpreendido, assim como o Jânio e os engenheiros com a existência do aqueduto ao derrubarem as casinhas . Fiquei incomodado com a demolição: ali era lindo e fazia parte de uma época. Mas conformei-me, por ser o arco de uma época mais embaixo encoberta e descoberta pelo requerimento da praticidade (espero) da urbe.

SP ANTIGA – Em seu canal há um grande número de vídeos muito interessantes da São Paulo de outrora. Estas filmagens são um trabalho ou hobby ? Explique e fale um pouco mais sobre este seu maravilhoso trabalho.

PAULINO TARRAF – Acompanhado da máquina nas mãos nenhuma ideia na cabeça, sem prévia produção, sem pessoal técnico e sequer luz que não a natural ou sofisticadas equipagens, os recursos eram os possíveis dentro da época cabíveis no meu bolso. Não me movia, nem hoje me move, interesse no mercado. Filmo e edito para ver em casa, às vezes com alguns amigos. O You tube propiciou-me exibição. E aceitação. Acabou por estabelecer uma ponte entre nos dois. Não era um trabalho, não era passatempo: dava trabalho? dava por ser trabalhoso! Passava tempo? Passava com gosto.

VEJA MAIS FOTOS DA RUA JANDAIA EM 1978:

Assista ao vídeo “Rua das Casinhas” realizado por Paulino Tarraf:



E não esqueça de clicar aqui e assinar o canal dele para assistir os demais vídeos. São todos muito bacanas!

