Palacete do Visconde da Palmeira

Foi pelo Vale do Paraíba que foi introduzida a cultura cafeeira paulista. Entretanto, a nova capital agrícola do Estado despontava na chamada “boca do sertão”, na região compreendida além Campinas e Itu. Este fator somado com o esgotamento do solo, a abolição da escravatura e o fim do Império acarretaram em um longo período de declínio para as cidades e propriedades rurais do vale. Sem querer, muitas propriedades “sobraram”, esquecidas pelas diversas “cidades mortas” e, naquelas em volta do eixo da Via Dutra, onde o progresso acabou chegando, muitos casarões foram preservados e servem como monumentos de um passado de glórias.

Este é o caso deste imponente casarão de 150 anos localizado na cidade de Pindamonhangaba, que tem uma curiosa e grande história, passando por vários momentos e donos diferentes até ser definitivamente colocado como patrimônio histórico e servir ao Museu Municipal.

Construído entre 1850 e 1864, com as paredes externas em taipa de pilão e as paredes internas em pau-a-pique, através dos serviços de Chiquinho do Gregório contratados pelo Capitão Antônio Salgado da Silva, o Barão (depois Visconde) da Palmeira. Sua família utiliza o palacete como moradia até aproximadamente o ano de 1913, quando é adquirido pelo Barão de Lessa, dando à casa a sede da “Escola de Pharmacia e Odontologia”.

Fora vendida pelo inventariante do Lessa, Cornélio Lessa, em 1923 para a escola, que ali funciona até 1931, quando este doa o prédio a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Começa a funcionar ali o Ginásio Municipal (depois Estadual) e a Escola Normal “João Gomes de Araújo”. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932 as aulas ficaram suspensas, funcionando no local o hospital de sangue. Após o conflito as aulas são retomadas e, em 1948, o palacete sofre uma grande reforma melhorando as instalações de ensino.

Em 4 de janeiro de 1950, a Santa Casa de Misericórdia vende o prédio para a municipalidade, sob a condição de repassá-lo em doação ao Governo do Estado, ato ocorrido em 16 de janeiro do mesmo ano. Contudo, as aulas prosseguem no Ginásio e Escola normal até o ano de 1961.

Chega o ano de 1957 e, através do Decreto Estadual número 30.324 de 10/12/1957 é criado o “Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona Leopoldina”, com instalação em 08/11/1958 em sessão solene da Câmara Municipal, funcionando juntamente com a escola.

Todo o prédio é tombado pelo CONDEPHAAT em 1969 pelo processo 7.855/69, ato que gera em 1973 outra grande reforma do prédio, já bem desgastado dos anos servindo ao ensino. Esta reforma era necessária para a implantação do museu por todo o edifício.

Em 1987 o Estado doa o prédio ao Município, porém, apenas no ano de 2000 que é começado um demorado processo de doação do acervo do museu à municipalidade, levando alguns anos a ser concluído. Apenas em 2008 que o museu é reaberto ao público, sendo registrado também no IPHAN, e em janeiro de 2009, quando um cadastramento é efetuado, incluindo-o no Sistema Nacional de Museus.

O casarão tem um estilo neoclássico eclético, possui inúmeras janelas nos dois pavimentos por todo o longo do corpo, conferindo bastante iluminação no interior da casa. É ricamente decorado com florões e ornamentos por dentro e fora da construção com destaque ao belo brasão do Visconde da Palmeira, acima da porta principal, coroando o prédio.

Na época de sua construção não havia luz elétrica e todos os lustres existentes foram instalados nas épocas das escolas que por ali estiveram. Toda a parte superior com pináculos e estatuas, e não faltam espaços para as sacadas e gradis em ferro batido. Internamente possui um saguão de entrada com uma imponente escadaria iluminada por uma abóbada de vidro.

Possui grandes cômodos e muitas alcovas, com destaque a dois enormes salões para jantares e festas, um em cada andar. Na parte interna da casa, que dá acesso ao quintal, temos o destaque a uma pequena varanda com colunas de ferro fundido, e um belo vitral. No andar de cima, sobre esta varanda, tem-se uma incrível vista da Serra da Mantiqueira, que se descortina até onde os olhos podem ver, em um belo espetáculo da natureza.

Como dito, este casarão sofreu uma reforma, e não uma restauração, porém, esta reforma é de muito bom gosto tentando trazer aos dias de hoje parte do refinamento e acabamento de meados do século XIX. Artistas locais foram convidados para pintarem nas paredes imagens que lembrassem os antigos afrescos, baseados em fotografias antigas ainda do período das escolas.

Os vitrais também não são originais, mas, assim como as pinturas, são baseados nos originais. Todo este requinte abriga algumas coleções de quadros, fotos, móveis, maquinas e objetos da história de Pindamonhangaba, assim como uma ala dedicada ao pindamonhangabense Emílio Ribas.

Vale a pena conhecer este belo casarão e seu museu e dar uma volta pelo centro de Pindamonhangaba, que revela algumas outras construções muito interessantes.

Confira a galeria de fotos do palacete (clique nas miniaturas para ampliar):

Fotografias: Leandro Guidini

Serviço:

Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina em Pindamonhagaba (Palacete do Visconde da Palmeira)

Rua Marechal Deodoro, 260

Telefone: (12) 3648-1776