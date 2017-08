Prédios antigos existem aos montes no centro de São Paulo, mas poucos são tão curiosos como o charmoso Palacete Lugano:

Localizado na Rua Vitória, bem diante da Praça Júlio Mesquita, o elegante edifício que leva o nome de uma cidade Suíça foi construído de uma maneira pouco usual.

Apesar de hoje não ser mais possível notar, o prédio foi feito em duas etapas distintas. A fração esquerda do edifício foi concluída em 1914, enquanto a outra metade ficou pronta 16 anos mais tarde, em 1930.

A foto abaixo ilustra bem o que estamos dizendo:

Apesar da carência de informações históricas sobre o prédio, é bem possível que a construção inicialmente tenha sido projetada para ser apenas na porção que está na imagem de 1928. Observando ainda a mesma fotografia, nota-se que não há nenhuma movimentação de demolição ou abandono nas construção à direita do Lugano (casa de cor escura).

Provavelmente a oportunidade de compra do terreno vizinho surgiu e o construtor resolveu ampliar o palacete. Anos mais tarde o edifício foi concluído, dobrando sua área e o número de apartamentos.

Curiosidade: No térreo do Palacete Lugano encontra-se um dos mais antigos e tradicionais restaurantes de São Paulo, o Rei do Filet. Aliás, o estabelecimento está ali desde que o prédio foi inaugurado, inicialmente com o nome de Bar Café e Confeitaria Moraes e a partir da década de 1960 com o nome que conhecemos até hoje.

Na foto abaixo – uma ampliação da foto de 1928 mostrada anteriormente – é possível ver o estabelecimento funcionando:

Veja mais fotos do Palacete Lugano (clique na imagem para ampliar):