Palacetes desaparecidos de Campos Elíseos

Hoje dispomos de uma série de ferramentas para a documentação dos bens históricos de nossas cidades: fotografia convencional, fotografia área (por meio de drones e satélites), além de uma grande número de redes sociais prontas para viralizar e denunciar qualquer risco de demolição ao patrimônio.

No entanto até poucas décadas atrás a documentação era bem pouca. Havia a fotografia (analógica, de filme) e olhe lá. O recurso da fotografia era bastante usado já na década de 1980, permitindo que casarões graciosos – como aqueles da Avenida Paulista – fossem retratados pouco antes de seus suspiros finais.

Mais atrás, até os anos 1970, registro fotográfico de bens históricos era algo bastante incomum. Não havia por aqui o trabalho de fotografar os imóveis históricos e quando era feito, era quase que unicamente realizado por amadores, geralmente estudantes ou formados da área de fotografia ou arquitetura.

Essa ausência de fotografia de imóveis de potencial cunho histórico do passado trouxe lacunas irrecuperáveis na memória iconográfica paulistana. Um exemplo bem conhecido que já citamos aqui é o casarão de Sílvio Sampaio Moreira, na rua Vitória, cuja única conhecida lembrança que temos – até o momento – é do seu magnífico portão em estilo art noveau.

Hoje traremos para você três imóveis pouco conhecidos dos paulistanos e que quase não há informações sobre eles, todos do bairro de Campos Elíseos: O palacete mourisco, o Grupo Escolar Alameda do Triunfo e o antigo imóvel que pertenceu a Baronesa de Arari.

O PALACETE MOURISCO:

Ícone da arquitetura em estilo mourisco na cidade de São Paulo, o encantador palacete localizado nas esquinas das Alamedas Barão de Piracicaba e Ribeiro da Silva desapareceu na metade da década de 1980. Foi um dos primeiros imóveis do bairro a serem demolidos pouco depois do anúncio da prefeitura municipal, que previa remodelar o bairro por completo.

O proprietário já prevendo vender o terreno por uma pequena fortuna o colocou abaixo. Entretanto o projeto do então prefeito, Jânio Quadros, de transformar o bairro em uma região aos moldes do que hoje é a área da Faria Lima não foi adiante, frustrada após o Governo do Estado de São Paulo tombar praticamente toda a região como patrimônio histórico.

Com isso a área do velho palacete jamais deu lugar a uma nova construção, e até hoje permanece como um área vazia entre muros.

A foto que publicamos acima, de 1984, é a única conhecida a mostrar este palacete, porém em um período já decadente, sem os portões e com um pequeno comércio emendado em sua construção. Abaixo você observa o local atualmente:

O GRUPO ESCOLAR E O PALACETE DA BARONESA DE ARARI

Uma rápida pesquisa sobre Maria Dalmácia de Lacerda Guimarães, a Baronesa de Arari (ou Arary nos escritos mais antigos), dá como certa sua residência em um belo palacete da Avenida Paulista, projetado por Victor Dubugras.

Entretanto, foi de sua propriedade também um palacete mais antigo que o da Paulista localizada na então Alameda do Triunfo, posteriormente renomeada para Alameda Cleveland(*).

A Baronesa teria morado neste palacete entre o final do século 19 e início do século 20, mudando-se para o novo e mais moderno imóvel na Paulista após ele ter sido concluído.

Do velho imóvel da Alameda do Triunfo não existe foto alguma conhecida, mas ainda hoje é possível ter uma noção de sua imponência através do único item do palacete que resistiu ao passar dos anos: seu portão.

A história do imóvel desaparecido tem boa parte de sua trajetória desconhecida, mas podemos traçar um breve resumo histórico a partir da origem do atual ocupante do terreno, a Escola Estadual João Kopke.

Esta escola foi fundada em 1900 em um imóvel nesta mesma via, porém bem diante da Estação Júlio Prestes. Na época a entidade chamava-se Grupo Escola Alameda do Triunfo. Esta escola ficava em um edifício de dois pavimentos – também já demolido – que abrigava meninos e meninas, aproximadamente 200 de cada.

Com o tempo a escola foi ficando pequena para abrigar seus alunos e foi pensado um novo edifício para a entidade. Em 15 de janeiro de 1926 a escola foi transferida para seu novo endereço, no antigo imóvel que pertenceu a Baronesa de Arari. Foi neste momento que a escola passou a chamar-se João Kopke, homenageando o nobre educador que falecera naquele mesmo ano.

Desde então já se vão mais de 90 anos que a escola está no mesmo endereço.

Infelizmente não encontramos a data que o velho casarão foi demolido para dar lugar ao atual edifício escolar, mas em 1958 o imóvel ainda estava de pé, de acordo com a imagem aérea que abre este artigo.

Esses três imóveis desapareceram quase que sem deixar vestígios. Quantas histórias interessantes devem ter desaparecido com eles ?

Lembra-se de algum outro imóvel que desapareceu sem deixar rastros ? Fale para nós aqui nos comentários.

(*) Embora a maioria dos nomes de ruas de Campos Elíseos nunca foi alterada, duas delas perderam seus nomes originais. Ambas na década de 1910. A primeira foi a rua dos Andradas, que passou a chamar-se Alameda Dino Bueno e a segunda a Alameda do Triunfo, que teve seu nome mudado para Alameda Cleveland como forma de homenagear o falecido presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland.