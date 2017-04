Passarela da Rua Visconde de Parnaíba será restaurada

No início deste mês de abril, moradores e trabalhadores da região da rua Visconde de Parnaíba, na Mooca, se espantaram com a remoção de um dos ícones do bairro. A histórica passarela de ferro instalada sobre a linha férrea.

A razão de sua remoção, porém, não é ruim. De acordo com o que foi apurado tanto esta como outras passarelas idênticas que estão ao longo da linha férrea que outrora foi a São Paulo Railway, e hoje pertencente a CPTM, serão restauradas.

O restauro será feito no próprio local pela CPTM. Na foto abaixo já é possível ver a passarela removida e colocada em uma área lateral, bem diante da plataforma de embarque do Museu da Imigração.

Sem qualquer medida de preservação por anos, a passarela deteriorou-se demais. Um dos principais motivos para sua corrosão é a urina de pessoas que fazem tanto da passarela como de suas escadarias um banheiro a céu aberto (veja foto abaixo).

Embora limpa com frequência, em certas horas do dia era quase impossível atravessá-la devido ao forte cheiro de urina. Era também comum encontrar fezes na passarela.

Solicitações para o restauro dessa passarela não são novidades. Há anos moradores e trabalhadores da região, bem como visitantes do museu lutam para que a estrutura seja recuperada.

A briga é longa, como podemos ver no documento abaixo desde 2011 há um pedido para restauro da passarela feito por um deputado estadual paulista.

Apesar de ter sido removido há quase um mês, nenhuma ação de restauro foi vista até o momento.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da CPTM para apurar sobre o restauro, mas até agora não tivemos retorno. Tão logo tenhamos novidades por parte da companhia iremos atualizar este texto.