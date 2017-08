Passeio de Maria-Fumaça está de volta ao Museu da Imigração

Uma excelente notícia aos paulistanos, turistas e frequentadores do Museu da Imigração: Depois de um tempo passando direto pela plataforma, a Maria-Fumaça volta a parar dentro do museu.

O retorno do trem para dentro das instalações do museu, em sua plataforma histórica, era uma constante revindicação de moradores do bairro e visitantes que sempre acharam uma decisão equivocada e absurda remover o trem dali.

Com a retomada, a partir deste mês de agosto, o Trem Cultural dos Imigrantes realizará saídas agendadas para grupos durante os finais de semana e, para o público em geral, o passeio estará disponível sempre no primeiro final de semana de cada mês.

Trata-se de um autêntico passeio nostálgico à borda de uma Maria Fumaça de 1922, da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Para levar os passageiros, dois carros de épocas distintas para você escolher: um carro de aço da década de 50, da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro, e na cauda, um carro de madeira da antiga São Paulo Railway.

A locomotiva circula pelo desvio da antiga Hospedaria dos Imigrantes, entre as estações Brás e Mooca, trecho da famosa Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, hoje da CPTM. Durante o passeio, de aproximadamente 25 minutos, você tem um resgate de parcelas da história da ferrovia que ajudou no desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.

Passeio testado e recomendado pela equipe do São Paulo Antiga e destinado para todas as idades.

Serviço:

Trem Cultural dos Imigrantes

Local: Museu da Imigração

Grupos fechados e mais informações: ABPF-SP (11) 2695-1151