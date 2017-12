Pool Party Retrô dará boas-vindas ao verão em São Paulo

No dia 17 de dezembro, domingo, o Universo Retrô dará as boas-vindas ao verão com um evento ainda inédito no país. Em parceria com o Shake Baby Bar e a marca de roupas retrô Bruna Pepper, o site realizará a primeira Pool Party Retrô do Brasil, na Casa IdeaFixa, na Vila Mariana, em São Paulo.

Nos moldes de festas internacionais à beira da piscina, como as Pool Parties dos festivais Viva Las Vegas (Estados Unidos), Summer Jamboree (Itália) e High Rockabilly (Espanha), o evento contará com uma programação especial voltada para a cultura vintage tropical (Tiki) dos anos 50 e 60, durante todo o dia – das 10h às 20h.

As bandas Dan & His Rockers (Rockabilly), Voodoo Brothers (Garage Rock), Ton White (Ukulele Havaiano), Ted Boys Marinos e Gabriel Cardoso – Footstep (Surf Music), se apresentam ao vivo ao lado dos DJs Burgos (Sputnik Party), Wagnão (Universo Retrô), Ana Beatriz (Coletivo Vênus) e Ivan Rocker (Pin-Ups Party), que discotecam sucessos do passado como antigamente: com discos de vinil.

Entre outros destaques da programação, as Pin-Ups Aurora D’Vine (Dona do Doce) e Julie Van Wilpe (Bananaland) convidam as garotas a concorrerem ao título de Miss Pool Party, que será realizado durante o evento e levará em conta a garota que melhor representa o estilo vintage tropical. Além da faixa, a vencedora levará para casa prêmios diversos dos patrocinadores do evento.

Ainda na parte debaixo da casa, será possível degustar comidinhas e drinks especiais. O Shake Baby comanda o bar oficial do evento, enquanto o Tiki Bar fica por conta do Double Trouble, empresa comandada pelos bartenders Kei Alburquerque (Rockwheels) e Edinelton Melchior “Piu” (The Clock Rock Bar), fazendo drinks tropicais. Food stands e food bikes também serão divulgados em breve.

Já no andar de cima, mais de 20 marcas ligadas ao retrô expõem seus produtos e apresentam seus serviços num super bazar de Natal. Entre as lojas já confirmadas, Bruna Pepper, Brechó da Morcega, Jelly Maciel, Lady Guedes, Josephine Accessories, Bia’s Closet e Manifesto Pin-Up.

Os projetos Experiência Pin-Up e À Moda Antiga também já confirmaram presença e prometem realizar ensaios fotográficos Pin-Up durante o evento, para garotas que quiserem posar com visual de antigamente. Ainda rola Flash Tattoo Old School com a temática tropical com o tatuador Adib Osman.



“O evento será uma oportunidade de celebrarmos o final do ano com os leitores, amigos e parceiros do Universo Retrô, num formato inédito e que tem tudo pra dar certo. Afinal, toda nada mais combina com o nosso verão do que uma bela festa à beira da piscina”, acredita Mirella Fonzar, uma das editoras do site.



Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente através da loja Bruna Pepper (http://bit.ly/ingressos-pool- party-retro), no valor de R$ 20.

SOBRE A CASA IDEAFIXA:

O evento será realizado na Casa IdeaFixa, espaço de coworking e eventos idealizado pelo coletivo IdeaFixa e pelo site de mesmo nome, que recentemente completou 11 anos no ar e apresenta notícias e inspirações diárias sobre tendências, design e inovação.

A casa, que conta com piscina, salão de jogos, churrasqueira e jardim, possui uma infraestrutura completa que comporta eventos periódicos dos mais diversos segmentos.



O ambiente permitirá que o Universo Retrô traga à capital paulista as famosas Pool Parties Retrô, numa localização próxima ao centro da cidade, a apenas 10 minutos dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa.

SERVIÇO:

Pool Party Retrô

17 de dezembro, domingo

Casa IdeaFixa

Rua Uruana, 154 – Vila Mariana – São Paulo – SP

A 10 minutos dos metrôs Ana Rosa e Vila Mariana



Entrada: R$ 20 (Antecipada: http://bit.ly/ingressos-pool- party-retro)



Bandas: Dan & His Rockes, Ted Boys Marinos, Gabriel Cardoso (Footstep Surf Music Band), Voodoo Brothers e Ton White

DJs: Ivan Rocker, Wagnão, Burgos e Ana Beatriz

Comidinhas & Drinks tropicais

Bazar Retrô

Flash Tattoo Tiki



Realização: Universo Retrô

Co-realização: Shake Baby Bar e Bruna Pepper

Apoio: São Paulo Antiga, Pin-Ups Party e Sputnik Party