Postos de combustíveis antigos de São Paulo

Em São Paulo e no Brasil ainda é muito raro uma cultura de preservação dedicada a arquitetura de postos de combustíveis. Quase nenhum deles é tombado como patrimônio histórico e são poucos os que são preservados para a posteridade, mesmo que em condições apenas razoáveis. Já a grande maioria como o da foto abaixo, já foram demolidos:

Para tentar preservar ao menos fotograficamente a história dos postos de combustíveis antigos, o blog São Paulo Antiga adquiriu recentemente um lote de 12 slides com fotografias de postos de combustíveis produzidas no ano de 1950.

São imagens realizadas por um viajante dos Estados Unidos, já falecido, que não se sabe se vinha para a América do Sul fotografar postos de gasolina a trabalho ou como hobby. A grande maioria dos postos fotografados são da bandeira Esso, mas tem um ou outro de outras bandeiras.

No total, são 12 slides sendo 6 do Estado de São Paulo e os demais do Rio de Janeiro, Petrópolis, Montevidéu e Buenos Aires. Neste artigo disponibilizaremos apenas as imagens de São Paulo.

Infelizmente, nenhum slide está identificado com o endereço detalhado o que torna quase muito difícil saber qual o endereço exato deles. Apenas a fotografia acima nós conseguimos descobrir o local, que é na rua da Mooca (e ainda existe, veja detalhes no link ao final deste artigo). Já os demais que estão na sequência, não há muitos detalhes, exceto pela cidade onde estão.

Vamos a eles (clique nas imagens para ampliá-las):

Gostou das imagens ? Conhece algum dos postos de combustíveis que não foram identificados ? Deixe um comentário para nos ajudar a catalogá-los corretamente. E não esqueça de nos dizer o que acharam das fotografias.

