Sempre que visito a Aclimação me sinto muito confortável pelas suas ruas. É um bairro que é praticamente no centro da cidade mas que tem uma tranquilidade que só conseguimos em algumas regiões mais afastadas. Tem belos casarões que sobrevivem duramente a especulação imobiliária, ruas bastante arborizadas e principalmente um belo parque para lazer. E é diante do Parque da Aclimação que encontramos a bela e mal cuidada Praça Jorge Cury.

Originalmente grafada como “Praça Jorge Khury”, o nome é uma homenagem a um comerciante que foi bastante próspero na região da rua 25 de março. A área corresponde a própria praça em si, as escadarias e ao belo e mal cuidado mirante. Construído nos anos 50, o conjunto foi tombado como patrimônio histórico estadual pelo CONDEPHAAT no ano de 1986. A partir dele, no nível da rua Alabastro, era possível observar todo o Parque da Aclimação a as redondezas, hoje um pouco dificultado porque as árvores cresceram diante dele.

O fato de ser patrimônio histórico não significa que ele está bem cuidado, o que é rotina na capital paulista. Se por um lado a praça está consideravelmente limpa e com a grama sempre aparada, o mirante está totalmente descaracterizado pelo grafite que tomou conta de todo o monumento (foto anterior).

Particularmente, não sou contrário ao grafite, arte em que a Cidade de São Paulo é uma das referências mundiais, sendo que há muito grafite bonito de se ver pela cidade. Entretanto abomino completamente este tipo de intervenção artística em um bem tombado. Ao meu ver este grafite, seja ele autorizado ou não, é um desrespeito à nossa cidade e deveria ser removido dali.

Parece que vivemos numa sociedade avessa as regras e aos limites. Não sabemos em nossa sociedade o limite entre o protesto e o vandalismo, entre os direitos e os deveres e, principalmente, entre a liberdade (a qual incluo o grafite) e ao respeito para com a sociedade. Há tantos muros esperando um grafite pela cidade e vai logo se vandalizando um bem tombado ? Não pode ser assim, uma sociedade que se julga civilizada precisa respeitar regras e aceitar limites. O São Paulo Antiga repudia veementemente o grafite em logradouros tombados.

Por fim, isso a parte,chamou a atenção o fato de que há pessoas vivendo dentro do mirante, em uma portinhola que é acessível pelo centro da construção, isso também está incorreto.

Abaixo mais duas fotografias do Mirante da Praça Jorge Cury:

No passado local quase foi destruído pela Eletropaulo:

Pouca gente sabe mas em 1990, quatro anos após seu tombamento a nível estadual, a Praça Jorge Cury e seu mirante correram um sério risco de desaparecer por completo. Naquele ano, a Eletropaulo entrou com um pedido de destombamento do bem para que pudesse iniciar sua demolição com o objetivo de no local construir uma subestação de energia. A união dos moradores da Aclimação e de frequentadores do parque, através de abaixo assinado, foi fundamental para que o projeto fosse modificado e o local preservado.

Espero que como sobreviveu ao perigo da demolição, a praça e o mirante também sobrevivam ao vandalismo e a falta de bom senso de quem não respeita um bem histórico.

E você, é favor ou contra o grafite em um bem tombado ? Deixe seu comentário!

Veja mais fotos da local (clique na foto para ampliar):