Praça Julio Mesquita

A Praça Júlio Mesquita localizada no triângulo viário formado por avenida São João, alameda Barão de Limeira e rua Vitória foi no passado um endereço bastante charmoso da cidade de São Paulo.

Fundada nos primeiros anos do século XX com o nome de Praça Vitória o local recebeu, em 1926, a primeira escultura de rua esculpida por uma mulher na cidade São Paulo, a Fonte Monumental, obra de Nicolina Vaz.

A bela fonte logo tornou-se a grande atração da praça, que em maio de 1927, teve seu nome mudado para Praça Júlio Mesquita, em homenagem ao Doutor Julio César Ferreira de Mesquita, que foi o fundador do jornal A Província de São Paulo, hoje O Estado de São Paulo. A homenagem foi concedida dois meses depois do mesmo falecer.

O ANTES (1928):



O DEPOIS (2010) – Clique na imagem para ampliar:

Observando as duas imagens é possível notar que as construções que ficam ao fundo, na rua Vitória foram todas demolidas, exceto o prédio cuja construção está só pela metade, o Palacete Lugano. Este é um dos mais antigos edifícios residenciais da cidade de São Paulo e hoje o seu lado direito complementa o lado esquerdo.

À esquerda das fotografias notamos que as construções deram lugar a um grande edifício de apartamentos e ao lado direito as duas casas de esquina com a alameda Barão de Limeira, deram lugar ao Urca Hotel, hoje convertido a moradia popular.

Também podemos notar na foto de 1928 a ausência de postes de iluminação na praça e as árvores ainda recém plantadas. Na foto de hoje é possível notar o crescimento destas árvores e também a ausência de todos os ornamentos de bronze do monumento, que foram todos furtados.

