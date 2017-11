Precisamos da sua ajuda ! E urgente !

Estamos reiterando nosso apelo feito mês passado, até o momento foram pouquíssimas adesões. Continuando assim infelizmente encerraremos nossas atividades – tanto no site como nas mídias sociais – em 31 de dezembro de 2017.

Lançado em janeiro de 2009, o blog São Paulo Antiga começou como timidamente como um hobby e rapidamente transformou-se na maior referência em história e curiosidades de São Paulo na internet.

Um trabalho feito com bastante capricho, atenção, carinho e cuidado para que o leitor sempre se surpreenda com fatos pouco conhecidos de nossa história, através de uma linguagem, simples e objetiva, saindo fora dos complicados termos acadêmicos, que tanto afastam o público comum.

Entretanto o ano de 2017 está sendo um grande desafio equilibrar as contas e o orçamento da empresa. Por isso, venho aqui pedir a você nosso leitor, que me ajude a manter o São Paulo Antiga em plena atividade.

Ao apoiar o São Paulo Antiga você estará contribuindo para novas pesquisas, novas pautas, aquisição e ampliação de acervo e renovação de equipamento. Num futuro próximo você também poderá ser responsável em colaborar na abertura de nossa sede social, onde poderei disponibilizar todo o acervo para estudantes, curiosos e pesquisadores.

Abrimos no Apoia.se uma campanha de financiamento coletivo para que você possa colaborar com o funcionamento do site. Há várias opções para escolha:

Assista ao vídeo e clique no link acima para fazer uma doação: