Seja bem-vindo, Minhocão!

Ah, o Minhocão… ou Elevado Presidente Costa e Silva para os mais puristas. De toda a capital paulista é difícil encontrar outra obra viária mais polêmica do que esta.

Uma via elevada construída de forma apressada e sem um planejamento isento, visando apenas agradar os proprietários de veículos que precisavam se deslocar rapidamente, ao invés de se investir em melhores soluções de transporte coletivo.

O prefeito de São Paulo à época, Paulo Salim Maluf, fez do projeto um dos grandes destaques de seu extenso portfólio de obras, em uma época que poucos contestariam o governo. O vídeo abaixo, de 1969, mostra Maluf apresentando o que viria a ser a via elevada e como seriam as obras.

E ao erguer uma grande via sobre duas importantes avenidas paulistanas, a São João e a General Olímpio da Silveira (além da então pacata Amaral Gurgel), não levou-se em consideração a qualidade de vida de milhares de paulistanos que moravam nestas vias, que de repente tiveram suas vidas transformadas em um inferno.

E o inferno não foi apenas o intenso período de obras, em turnos ininterruptos, que durou cerca de 14 meses. O pior foi depois de pronto, quando o Elevado Costa e Silva passou a funcionar todos os dias, 24 horas por dia. Apesar das inúmeras reclamações dos moradores da região afetada pela via, o Minhocão só começaria a ser fechado à noite em 1976, entre meia noite e cinco horas da manhã. Posteriormente, em 1989, a prefeitura estenderia este período para o que rege até hoje, fechando às 21:30 e também aos domingos.

Bastante criticado pela obra, o Prefeito Paulo Maluf ignorou todas as opiniões contrárias ao elevado. Durante todo o ano de 1970, especialistas se revezaram em artigos dos principais jornais paulistanos para mostrar o quanto aquela obra era equivocada e trazia uma solução viária bastante ultrapassada, que já estava sendo abandonada em vários países que a adotaram antes de nós, como os Estados Unidos.

Tudo em vão. No início de janeiro de 1971 a obra estava concluída e a prefeitura prometeu uma grande festa de inauguração daquela que seria, segundo as palavras do prefeito, “a maior obra de concreto armado da América Latina”. Na semana que antecedeu a abertura do minhocão, a Prefeitura de São Paulo publicou convite à população nos principais jornais paulistanos (observe o texto do anúncio que chama Costa e Silva de “uma das grandes figuras da Revolução de 1964”, algo impensável nos dias de hoje):

A empolgação das pessoas com a inauguração não era tão grande quanto a do prefeito. Conta-se que na época, para evitar um fiasco de público no momento inaugural, funcionários de repartições públicas municipais foram “gentilmente convidados” a irem a abertura. Mesmo assim, o público foi muito aquém do esperado.

Estava aberto o Minhocão e no dia seguinte à sua inauguração, 25 de janeiro o primeiro dia útil (na época o aniversário da cidade não era feriado), já ocorreu o primeiro congestionamento da via elevada. E essa cena continua se repetindo até a atualidade.

Na fotografia abaixo, vemos o Elevado Costa e Silva pouco depois de inaugurado, quando tudo ainda era muito novo e bem cuidado.

LUCRANDO COM O MINHOCÃO:

Apesar de controverso e polêmico o Elevado Costa e Silva, por outro lado, trouxe muitos dividendos para as empresas que participaram de sua construção. Fizemos uma compilação de propagandas de 1971 que usaram o Minhocão como tema, seja como fornecedora de materiais para as obras ou de empresas que apenas quiseram ser simpáticas com a chegada do elevado.

COM OS DIAS CONTADOS ?

O novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo, em vigor desde julho de 2014, prevê que o Minhocão deve ser progressivamente desativado, até que seja possível sua demolição ou transformação em um parque suspenso. Mesmo sendo um desastre urbanístico sem precedentes da capital, a medida ainda gera polêmica e há defensores tanto de sua manutenção como via de trânsito, quanto de seu fim.

O São Paulo Antiga se posiciona de maneira editorial favorável ao fim do Elevado Costa e Silva, demolindo parte dele e preservando uma outra parque como um parque público. Gostaríamos de saber a sua opinião: Você é contra ou a favor da demolição do Minhocão ? Deixe sua opinião nos comentários!