Estamos aqui mais uma vez com outra receita tradicional paulista. Desta vez com uma que é pouco conhecida e que tem um nome bastante sugestivo: Pudim Paulicéia.

Publicada pela pesquisadora Rosa Belluzo no livro São Paulo Memória e Sabor, a receita traz a adaptação de uma outra copiada do caderninho de receitas da Tia Solange de Amorim Lima.

Parece ser uma relíquia de família onde foram registrados alguns tesouros culinários paulista. Não sei quem foi Tia Solange nem de que época é o caderno, mas o pudim foi aprovado pelos comensais daqui da redação.

PUDIM PAULICÉIA

6 ovos

200 gramas de açúcar refinado

½ xícara de chá de queijo meia-cura ralado

100 gramas de manteiga em temperatura ambiente

4 colheres rasas (sopa) de farinha de trigo

½ copo de leite

1 colher (chá) de canela em pó

Manteiga derretida e açúcar para untar a forma

Unte uma forma de buraco no meio de 20 centímetros de diâmetro com manteiga e polvilhe com açúcar. Preaqueça o forno a 180º C.

Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje a massa na assadeira untada. Leve ao forno para assar em banho-maria por aproximadamente 45 minutos. Desenforme ainda morno.

A receita original escrita por Tia Solange recomenda cravo em pó, não menciona o banho-maria e não pede polvilhar a forma com açúcar. Eu preparei a receita adaptada e coloquei apenas meia colher de chá de canela em pó pois acredito que uma colher inteira vai deixar gosto predominante de canela e eu não queria esconder o sabor do queijo.

Depois conte para nós se fizeram e gostaram do pudim!