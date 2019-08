Se um interessado em pesquisar a situação dos imóveis do centro de São Paulo decidir ir a fundo em descobrir quem são os proprietários de muitos dos imóveis da região, irá se espantar com a quantidade de sobrados e edifícios nas mãos de entidades religiosas, a maioria delas católicas.

É o caso deste charmoso sobrado a seguir:

Construído em 1929, o suntuoso sobrado dos números 254 e 262 da Rua Quintino Bocaiúva, na Sé, e que abriga um estacionamento no térreo e um restaurante no piso superior, pertence a Mitra Arquidiocesana de São Paulo e ao Recolhimento de Santa Teresa.

Muitos destes imóveis – não necessariamente o caso deste em específico – são resultado de doações feitas por fiéis a estas instituições.

Era (ou será que ainda é ?) uma prática bastante comum a igreja enviar representantes a viúvos e viúvas, especialmente aqueles sem filhos ou herdeiros para que estes deixassem em vida seus bens para a igreja. Muitos acabavam convencidos em fazer tal doação.

O resultado disso é que nos dias atuais há uma enorme quantidade de imóveis concentrados nas mãos de entidades católicas, sendo que muitos deles acabam em péssimo estado de conservação e contribuindo para a deterioração do centro paulistano.

Diga-se de passagem alguns dos imóveis mais mal cuidados do bairro da Sé, por exemplo, estão justamente na mão da Mitra como o Palacete do Carmo na Rua Venceslau Brás e o edifício da Praça Clóvis Bevilacqua. Isso sem mencionar o casarão do Coronel Carlos Teixeira de Carvalho, na Rua Florêncio de Abreu, em péssimo estado de conservação e pertencente ao Mosteiro de São Bento.

Voltando ao imóvel de 1929, o estado dele de conservação é bastante razoável. Sua fachada é bem preservada e é tombada como patrimônio histórico da cidade. No passado este imóvel acomodou, no andar superior, durante anos a fio o Sindicato dos Barbeiros e Cabeleireiros de São Paulo.