Restaurados, Arcos do Jânio são entregues para a cidade

Um dos maiores mitos que se perpetuava em São Paulo vem caindo nos últimos meses, ou melhor, durante o ano de 2017. Era aquele papo de que São Paulo não sabia ser de outra forma de que não fosse suja, caótica, pichada.

O que parecia realmente um problema crônico e insolúvel agora mostra-se ter sido um claro exemplo de incompetência e má gestão, em uma cidade que durante quatro anos foi infelicitada por uma gestão completamente alheia de seus problemas.

Evidente de que os males da cidade não começaram Fernando Haddad, eles estão ai há décadas. Mas a gestão do prefeito petista foi de longe a mais displicente com os problemas dos bens culturais e históricos paulistanos.

Para governar São Paulo, uma cidade com dimensões e números de um Estado é preciso também ama-la, e amor não era exatamente o que Haddad nutria por São Paulo. Afinal, alguém que ama sua cidade jamais permitira estampar num patrimônio histórico a face de um ditador como Hugo Chavez.

Por toda a cidade os monumentos estavam abandonados, e isso foi alvo de denúncia pelo São Paulo Antiga. Todos os chafarizes desligados, monumentos sujos, obras faltando pedaços e por ai vai. A exceção foi a Fonte Monumental, restaurada com o apoio da iniciativa privada.

O resultado disso foi uma resposta dura do eleitorado paulista nas urnas. Fernando Haddad foi derrotado e seu secretário de cultura e vereador Nabil Bonduki também perdeu a releição, desprezado até por seus tradicionais eleitores. Antes de Bonduki, temos que lembrar que Haddad infelicitou a cidade com Juca Ferreira como secretário de cultura, alguém que jamais mostrou qualquer conhecimento da história e do patrimônio paulista.

Essa breve lembrança dos últimos quatro anos são importantes para que o paulistano perceba o quanto foi lesado pela gestão anterior. E agora a medida que o tempo passa vemos uma administração preocupada com o zelo e a manutenção do patrimônio histórico paulistano.

Nesta segunda-feira, 3 de julho de 2017, São Paulo recebeu de volta restaurado um importante bem cultural:

Os Arcos da Rua Jandaia, popularmente conhecido como Arcos do Jânio, patrimônio histórico da cidade, retornou às suas características originais, com seus tijolos de calcário se tornando visíveis.

Após uma ação popular, em 2015 o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) contratou arquitetos e historiadores para fazer um parecer técnico sobre a composição dos Arcos. Com base neste parecer, o DPH criou um projeto de restauro, que foi encaminhado para análise do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (Conpresp). Com a aprovação, em março de 2016, foi aberto o processo de licitação para contratar a empresa que fez a obra.

“Aqui era um muro de arrimo feito de uma forma espetacular e com uma arquitetura e tratamento que a cidade merece ter. O espaço foi ocupado irregularmente. Após a desocupação se percebeu que se tratava de uma obra de arte da cidade. Agora estamos entregando essa obra que realmente mudou a cara da cidade”, afirmou o Prefeito Regional da Sé, Eduardo Edloak.

A empresa licitada para realizar o serviço foi a Corpotec. O investimento total do restauro é de R$ 791.011,04, recursos financiados pelo Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano (Funcap). As receitas do Funcap são constituídas por dotação orçamentária, doações, legados, rendimentos provenientes da aplicação de seus recursos e, principalmente, das multas aplicadas aos proprietários que descumprem as normas de proteção ao patrimônio histórico, cultural e ambiental estabelecidas na legislação vigente.

Nesta restauração, houve a limpeza de todas as superfícies; a remoção da pintura (superfície de tijolos e guarda-corpo); o registro gráfico e fotográfico do estado de conservação, com mapeamento de danos e patologias identificadas; a conservação das vedações planas (superfícies internas aos arcos), com preparação da superfície, regularização, tratamento de trincas e fissuras; e pintura de acordo com a coloração original; a restauração do guarda-corpo, arcos e pilares; a proteção química do conjunto, com aplicação de velatura em silicato e produto antipichação e a limpeza final.

A restauração dos Arcos é importante para a valorização de uma tecnologia construtiva pouco conhecida utilizada nos primeiros tipos de construção em São Paulo, que chegou junto com os imigrantes europeus. Os tijolos utilizados na obra são de calcário, que não têm a cor comum de tijolos, são mais acinzentados por conta do tipo de material.

O projeto para a restauração da obra contou com uma nova iluminação dos arcos, feita pelo Departamento de Iluminação Pública de São Paulo (ILUME). A obra conta com um total de 15.200 Watts, vindos de 38 projetores de 400 Watts cada. A coloração amarronzada das lâmpadas de vapor de sódio se torna dourada com o sódio, dando uma textura mais bonita ao monumento.

Desde o início do ano foram entregues recuperados para aos paulistanos diversos monumentos, como a Fonte da Avenida 9 de Julho, o Monumento a Carlos Gomes (Fonte dos Desejos) e o Monumento aos 80 anos da Imigração Japonesa no Brasil.

Fotos: Leon Rodrigues SECOM/PMSP