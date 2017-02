Sabores de São Paulo: Restaurante Ita

Depois da nossa nova coluna sobre os sabores de São Paulo estrear por aqui, recebemos inúmeras dicas e sugestões de estabelecimentos tradicionais da cidade onde podemos comer bem. Hoje falaremos de um símbolo do centro paulistano que tenho a satisfação de ir sempre que estou pelas redondezas: o Restaurante Ita.

Localizado na estreita rua do Boticário, entre a avenida Ipiranga e o Largo do Paissandu, o Ita é daqueles lugarzinhos pequenos e escondidos que ao ser descoberto revela-se uma grata surpresa.

Aberto em 1953 e desde então no mesmo endereço e sem nenhuma grande mudança em seu visual e seu modo de atender e servir, o Ita é conhecido por seus fregueses como um lugar para se comer bem e a um preço justo.

Com um cardápio bastante variado, que vai do simples prato feito a receitas mais elaboradas, o Ita possui algumas comidas servidas em dias específicos da semana que são aguardados por uma legião de fãs, que aguardam um bom tempo de pé, na entrada do restaurante, para sentar-se junto ao balcão.

Sim, neste restaurante não há mesas e cadeiras. Apenas um balcão em “w” apenas com as banquetas que costumamos ver em bares e lanchonetes. Isso, ao invés de ser um ponto negativo, é um dos charmes do local. Já tive conversas incríveis com pessoas aguardando lugar ao meu lado. Com diretores de empresas, turistas estrangeiros e até skatistas.

Talvez por isso, o Ita é um lugar que além de eclético e aconchegante, passa a ser ótimo para bate papo com pessoas que você não conhece. Afinal os lugares por ali são bastante disputados, e se você for acompanhado nem sempre conseguirá sentar-se ao lado da sua companhia.

Os frequentadores mais assíduos são sempre gentis e não se importam de mover-se para um banco ao lado para que você se acomode melhor com seu amigo. Após terminar seu almoço, siga a etiqueta fundamental do freguês do Ita: pague sua conta e dê seu lugar para outra pessoa almoçar. Apesar de não ser uma norma, a grande maioria dos fregueses respeita a rotatividade do estabelecimento.

Com seu cardápio bem variado, o Ita tem alguns pratos que são bastante aguardados pelos clientes mais assíduos. Todas às quartas tem a tradicional feijoada, às quintas a carne tostada e as sextas – que é o dia mais concorrido – há o delicioso bacalhau da casa que é preparado de várias maneiras, como a Gomes de Sá, ao forno e à portuguesa.

Na hora de pedir sua bebida para acompanhar a refeição, deixe o refrigerante de lado e opte pelos sucos da casa feitos na hora, como limonada e suco de laranja ou peça pelo chá mate caseiro feito no próprio Ita.

As sobremesas do Ita são também uma grande atração. Não espere nada “padrão gourmet” ou com nomes estranhos que só servem para encarecer o tradicional. Ali, são sobremesas bem tradicionais da culinária brasileira e portuguesa, como arroz-doce (foto acima), pudim de leite condensado, manjar de coco com ameixa e o irresistível creme de abacate.

Além de todas estas delícias e do bom atendimento que é uma marca do restaurante, o Ita tem uma maneira muito peculiar e divertida de fazer sua conta na hora de pagar. Todos os balconistas e o proprietário estão sempre com um lápis na orelha e fazem a conta na sua frente, escrevendo no próprio mármore do balcão ao invés de gastarem papel. O vídeo abaixo mostra eles fechando a minha conta:

Se você quer comer bem em São Paulo em um lugar com preços justos, atendimento gentil e comida saborosa, o Ita é uma das principais sugestões do centro. Vale a pena à visita.

Veja mais fotos (clique para ampliar):



Serviço:

Restaurante Ita

Rua do Boticário, 31 – Centro (50 metros do Largo do Paissandu)

Telefone: (11) 3223-3845

Capacidade: 39 lugares

Funcionamento: Seg. a Sex: 10h às 20h – Sáb: 10h às 18h

Aceita cartões e vale refeição (consulte as bandeiras)