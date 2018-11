Antigo sobrado da Rua Benvinda Aparecida de Abreu Leme, em Santana:

Apesar de estar com pichações por toda a fachada, o imóvel encontra-se em ótima estado de conservação. Das alterações realizadas que retiraram a originalidade do imóvel temos apenas as mudança das janelas, vitrôs e porta da sacada do andar superior, que foram substituídas por modelos novos em aluminio.

Uma bela residência em uma rua já tomada por edifícios e pontos comerciais. Tem muito potencial.

