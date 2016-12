A demolição da rua da Assembleia

Na primeira vez que falei sobre os Arcos do Jânio aqui no São Paulo Antiga, não imagina que conseguiria tanto material exclusivo sobre o local para render uma nova matéria.

Entretanto com o acervo incrível fotografado na década de 1970 por Paulino Tarraf, tivemos acesso a história original dos arcos e também da rua Jandaia, que fica na parte superior do arco.

Agora você irá conhecer, também com exclusividade, o casario que existia diante do arcos e que foram demolidos em 1987 por ordem do então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros:

Fotografada em 1987 e 1988 por Ronald Kyrmse, a rua da Assembleia dava seus últimos suspiros. Ela foi arrasada porque a prefeitura considerava o casario irrecuperável e alegava que, uma vez com boa parte dos imóveis transformada em cortiços, a área era insegura.

As fotos que mostram os imóveis já vazios apresentam uma imagem um pouco diferente daquela vislumbrada por Jânio Quadros. Todo o casario era recuperável, e a restauração daria mais dignidade a seus moradores. Entretanto, o que se viu foi uma ação mais higienista do que urbanística.

O surgimento destas fotografias, quase três décadas após a demolição, reabre o debate sobre os “Arcos do Jânio” com uma questão nova: O que dava mais valor a cidade ? O casario restaurado com seus moradores voltando ao local e vivendo com dignidade, ou os arcos como estão hoje ?

Algumas fotos, como esta acima, mostram que todo um ciclo de atividade existia por ali. Residências, estacionamentos, oficinas mecânicas, casas com costureiras etc. Tudo isso foi abaixo, separando amigos e famílias, destruindo lares e inviabilizando negócios de pessoas pobres em pleno centro de São Paulo.

Ao contrário do que podemos pensar quando ouvimos hoje em dia o nome “Arcos do Jânio” no noticiário, a descoberta dos arcos não foi algo planejado pela prefeitura naquela época. O ocorrido foi, na verdade, uma sortuda descoberta de algo que já havia desaparecido de nosso cotidiano.

Observar estas imagens atualmente, me vem uma certeza de que não devo continuar chamando os arcos pelo popular apelido de “Arcos do Jânio”.

Ao ver tudo isso desaparecendo, pensando na dor de famílias que foram alijadas de seu lar e também das construções que a cidade perdeu sem razão, creio que Jânio Quadros não merece essa deferência. Estes são os “Arcos dos Excluídos”.

Agradeço mais uma vez ao autor das fotos, Ronald Kyrmse, pela imensa contribuição para a nossa memória iconográfica. Abaixo, mais cinco fotos tiradas por ele entre 1987 e 1988:

E você o que acha que seria melhor para nossa cidade: Preservado e restaurado o casario demolido nas ruas Jandaia e da Assembleia, ou a demolição realizada por ali ? Comente!

