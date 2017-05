Sobrado Antigo – Rua Darzan, 331

Em toda região que ocorre a demolição de uma casa antiga surge também o temor de que algo muito parecido possa acontecer com as construções vizinhas. Recentemente, reportamos aqui que um antigo e perfeitamente habitável sobrado localizado no número 333 da Rua Darzan, em Santana, tinha sido demolido. Agora a dúvida que paira no ar é: Qual será o destino deste outro sobrado vizinho?

Trata-se de uma bela construção de nossa São Paulo antiga que, infelizmente, encontra-se totalmente pichada. E esta pichação toda imprime uma sensação ainda maior de abandono a quem passa na rua e observa o imóvel. Mesmo que este abandono não seja real.

Vejam, a construção é realmente muito bonita e estruturalmente está até que bastante conservada. Trata-se de um sobrado bastante amplo, com entrada de automóveis do lado direito e uma edícula ao fundo, além de uma fachada antiga bastante elegante. Mas qual o estímulo que terá o proprietário em recuperar a casa para logo depois ter tudo vandalizado novamente ?

Para completar este trecho da rua é proibido estacionar e muito movimentado e barulhento. Para uma casa tão legal como esta, o uso comercial é quase a única solução para evitar uma triste e definitiva demolição. Situação difícil para o proprietário e principalmente para o belo sobrado.

