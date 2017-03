Sobrado – Rua das Palmeiras, 402 a 406

De volta mais uma vez ao bairro de Santa Cecília, para apresentar um simpático imóvel antigo da rua das Palmeiras:

Localizado entre os números 402 a 406, trata-se de um sobrado do início do século 20 com duas salas comerciais no piso térreo e dois apartamentos no andar superior.

As salas são isoladas uma da outra pela duas portas que dão aos andares superiores. No caso da sala do número 402, ela tem o acesso fechado pela rua, dando-se acesso através da porta do imóvel vizinho. No local funciona um bar. Na outra sala opera uma farmácia.

Os dois apartamentos dos andares superior também são isolados. Cada unidade tem sua própria porta de entrada, tanto acesso por portas separadas como por uma em comum eram bastante frequentes nestas construções centenárias.

O imóvel apresenta-se em bom estado geral de conservação, chamando atenção apenas o apartamento do número 404, que parece ter sofrido desabamento do forro, sendo que está sem as janelas originais. As fotos são de fevereiro de 2017.

Veja mais fotos do imóvel: