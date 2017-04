Prédio Antigo – Rua do Carmo 71 a 77

A rua do Carmo, na região da Sé, é daquelas que tem dois tipos de comportamento: um durante a semana e outro aos finais de semana, especialmente aos domingos.

Como as principais vias do centro, nos dias úteis tem uma grande agitação, com pessoas e carros o tempo todo, incluindo muitas pessoas procurando sindicatos, repartições públicas e também a igreja Nossa Senhora da Boa Morte, primeira em São Paulo a operar no sistema de 24 horas por dia. Já aos domingos a rua é quase um deserto.

Foi nesta rua que encontrei este pequeno prédio antigo:

Construído no início do século 20, trata-se de um pequeno edifício de dois andares com salão no andar térreo, que foi concebido para uso misto, ou seja, de residencial e comercial.

Está localizado nos número 71 (altos) e 77 (salão no térreo) da rua do Carmo, bem ao lado de outros imóvel interessante que já foi retratado aqui no São Paulo Antiga anteriormente, o casarão do número 81.

Com traços do estilo colonial na fachada, o imóvel apresenta-se em excelente estado de conservação, e com quase todos os detalhes originais preservados, exceto pelas portas do salão térreo – onde funciona uma igreja evangélica – tais portas originais foram substituídas por outras menores.

Uma curiosidade deste prédio é que os adornos da fachada, frontão e gradil tem ramos de café decorando.

Não foi possível determinar com exatidão o que funciona nos andares superiores, mas segundo um morador de casa próxima a ela todos os andares são ocupados pela igreja Maravilhas de Jesus.

A rua do Carmo tem muitas outras construções importantes além dessa, nem todas estão assim tão bem conservadas e há até um esqueleto de prédio abandonado desde a década de 1970. Se todas as construções vierem a ser preservadas como esta, farão desta rua uma das mais interessantes do centro paulistano.

