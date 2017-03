Pensão (destruída em explosão) – Rua do Glicério, 741 a 751

A Rua do Glicério, na região central de São Paulo, é um importante eixo de ligação entre a área do Parque D.Pedro II até a Liberdade e Aclimação. Logradouro antigo da cidade, é repleta de construções muito antigas, a grande maioria bem mal conservadas, deterioradas. Entretanto ainda assim é possível encontrar no meio de tanta degradação algumas construções bem conservadas, como este conjunto localizado entre os números 741 e 751 desta via.

Impossível não parar e admirar esta bela construção antiga. Trata-se de 4 residências geminadas, sendo duas térreas e duas no piso superior do imóvel. Erguida entre os anos 30 e 40, de acordo com um dos moradores, a casa está em perfeito estado de conservação e é uma das mais belas residências desta via. E fica diante da conhecida padaria Famiglia Franciulli, um dos melhores locais da cidade para se comprar pão italiano e massas.

Apesar de estar muito conservado, o imóvel sofreu duas pequenas intervenções na sua fachada que reduziu um pouco a sua originalidade. No segundo semestre de 2012 o conjunto recebeu esta nova pintura e, durante a reforma, o proprietário decidiu substituir as janelas de madeira do térreo, que estavam deterioradas, por outras novas em alumínio que não são tão charmosas quanto as originais. A fotografia abaixo mostra como era o imóvel em 2012 com a pintura anterior e também com as janelas originais.

Além desta substituição das janelas do térreo, a segunda mudança foi fechar os dois respiros (janelinhas) do porão. São pequenas mudanças que poucos observam, mas que começam a diminuir lentamente a originalidade da fachada.

Apesar destas modificações pontuais, é louvável e muito gratificante ver um imóvel tão bem cuidado em uma via que hoje é bastante mal cuidada tanto pelos donos dos imóveis como pelo poder público, já que é uma rua insegura em muitos trechos e com uma coleta deficiente de lixo, com muitos pontos de acúmulo de sujeira. A casa que chamava atenção antes da pintura, agora renovada, continua enchendo os olhos dos admiradores da São Paulo antiga.

Atualização 25/08/2014:

Infelizmente uma tragédia atingiu este belo imóvel da rua do Glicério na madrugada de sábado, 24 de agosto, para domingo. Uma explosão destruiu parcialmente a pensão após moradores terem percebido que havia um vazamento de gás. Mesmo a Comgás sendo acionada não foi possível chegar a tempo de evitar o pior.

Segundo a Defesa Civil o imóvel terá de ser demolido pois suas estruturas foram danificadas de maneira irrecuperável. É uma tristeza tanto pelas pelas pessoas feriadas como pelo belo imóvel que deixará de existir.

