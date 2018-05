Em mais uma medida de grande utilidade pública para São Paulo(ler com o modo de sarcasmo ativado) o vereador João Jorge, do PSDB propôs a alteração do nome de uma das principais vias da região de Pinheiros para beneficiar a falecida esposa de um membro do seu partido.

O , de 08/08/2017, propôs a alteração de parte da Rua Hungria para Avenida Dra. Ruth Cardoso. A alteração foi redigida em conjunto com outro vereador do mesmo partido, Fabio Riva.

A medida é questionável pois não batiza um logradouro inominado, mas altera uma via que já é conhecida pela população há décadas sem qualquer razão histórica razoável, causando transtornos ao munícipe e custos para a municipalidade.

Este PL foi aprovado ainda durante o mandato do prefeito João Dória, que deixou a prefeitura no início deste mês. Chama atenção que o mesmo Dória e alguns vereadores de seu partido, foram contrários a concessão da mesma honraria à esposa do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Lembrando a polêmica da nomeação de Dona Marisa Letícia a qual o prefeito Dória e seus partidários foram contrários, devolvo aos vereadores proponentes da mudança a mesma pergunta que fizeram aos favoráveis a nomear o viaduto com o nome da falecida esposa de Lula:

Qual foi a contribuição de Ruth Cardoso ao município de São Paulo que faz a nomeação ser justificada ?

AUTOR DA LEI QUE PROPÕE MUDANÇA JÁ DIFAMOU A BANDEIRA PAULISTANA:

Quem é leitor do São Paulo Antiga há algum tempo vai se lembrar. O vereador tucano João Jorge é o mesmo que ano passado se envolveu em polêmica ao propor um projeto de lei que ˝institui concurso público para a nova bandeira da Cidade de São Paulo˝. Entre os argumentos pobres e desprovidos de conhecimento histórico, o vereador disse que o estandarte paulistano ˝tem pouca representatividade˝.

Abaixo o vídeo em que denunciamos o fato:

ALTERAÇÃO DE NOMES DE LOGRADOUROS PÚBLICOS: SIM OU NÃO ?

Alterações de nomes de logradouros públicos não devem ser proibidas, entretanto precisam seguir critérios históricos para não cairem em mera nomeação eleitoreira.

Em 2013 o então vereador paulistano Wadih Mutran propôs a mudança do nome do Viaduto do Chá, um dos mais importantes símbolos e cartões postais da capital paulista, para Viaduto do Chá Mário Covas. Felizmente após grande reprovação dos paulistanos o projeto foi abortado.

Existe na cidade uma série de ruas inominadas que podem receber nomes, como também existem vários logradouros com nomes de pessoas que não merecem tais honrarias. Estas devem ser a prioridade para alteração e não mudar o que está historicamente estabelecido.